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Медведев назвал Байдена позором для США
Медведев назвал Байдена позором для США - 08.03.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал Байдена позором для США
Президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего главу Белого дома Франклина Рузвельта, так как по сравнению с ним Байден — "позор для США", считает... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T12:01+0300
2024-03-08T12:01+0300
2024-03-08T12:03+0300
политика
джо байден
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего главу Белого дома Франклина Рузвельта, так как по сравнению с ним Байден — "позор для США", считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Ранее в своем обращении "О положении союза" к конгрессу США Байден сравнил себя с Франклином Делано Рузвельтом. Он заявил, что в 1941 году Рузвельт обращался к нации в момент, когда в Европе бушевала война, так как хотел разбудить конгресс. Байден считает, что он хочет сделать то же самое в настоящий момент."Это так себе сравнение. Очевидно, не в его пользу. Во-первых, несмотря на то, что Рузвельт был немощным человеком в инвалидном кресле, он вывел Америку из депрессии; Байден же — сумасшедший, умственно отсталый человек, который поставил себе целью затащить человечество в ад. Во-вторых, Рузвельт вместе с союзниками, включая СССР, боролся за мир; Байден же активно и настойчиво пытается развязать Третью мировую войну", — написал Медведев в социальной сети X. Он также отметил, что Рузвельт боролся против фашистов, а Байден — за них. "Он позор Соединенных Штатов!" — подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.
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джо байден, дмитрий медведев
Политика, Джо Байден, Дмитрий Медведев
Медведев назвал Байдена позором для США
Медведев: Байден зря вспомнил о Рузвельте, по сравнению с ним он — позор для США
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего главу Белого дома Франклина Рузвельта, так как по сравнению с ним Байден — "позор для США", считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее в своем обращении "О положении союза" к конгрессу США Байден сравнил себя с Франклином Делано Рузвельтом. Он заявил, что в 1941 году Рузвельт обращался к нации в момент, когда в Европе бушевала война, так как хотел разбудить конгресс. Байден считает, что он хочет сделать то же самое в настоящий момент.
"Это так себе сравнение. Очевидно, не в его пользу. Во-первых, несмотря на то, что Рузвельт был немощным человеком в инвалидном кресле, он вывел Америку из депрессии; Байден же — сумасшедший, умственно отсталый человек, который поставил себе целью затащить человечество в ад. Во-вторых, Рузвельт вместе с союзниками, включая СССР, боролся за мир; Байден же активно и настойчиво пытается развязать Третью мировую войну", — написал Медведев в социальной сети X.
Он также отметил, что Рузвельт боролся против фашистов, а Байден — за них.
Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе США
"Он позор Соединенных Штатов!" — подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.