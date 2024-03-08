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"Россия разыграла карту". В Германии позавидовали российским доходам - 08.03.2024, ПРАЙМ
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"Россия разыграла карту". В Германии позавидовали российским доходам
"Россия разыграла карту". В Германии позавидовали российским доходам - 08.03.2024, ПРАЙМ
"Россия разыграла карту". В Германии позавидовали российским доходам
Россия разыграла карту, которая позволила ей без малого удвоить доходы в сфере энергетики, пишет в статье для немецкого издания Business Insider обозреватель... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T12:44+0300
2024-03-08T12:45+0300
германия
россия
доходы
газ
экономика
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Россия разыграла карту, которая позволила ей без малого удвоить доходы в сфере энергетики, пишет в статье для немецкого издания Business Insider обозреватель Хуэйлен Тань.Ссылаясь на последние данные российского Минфина, он сообщает, что в феврале 2024 года выручка России от продажи нефти и газа составила 945,6 миллиарда рублей ($10,4 млрд) против 521,2 миллиарда рублей в прошлогоднем феврале.При этом приводится сообщение агентства Bloomberg, согласно которому, в сравнении с прошлым годом выручка увеличилась более чем на 80%."Дополнительные доходы, полученные Россией в феврале, обусловлены повышением налогов для отечественных производителей", - пишет обозреватель.По его словам, ранее в России был разработан механизм, позволявший облагать нефтяников налогом в повышенном размере, руководство страны им не пользовалась. Вместо этого был установлен минимальный уровень цен для продаж нефти в январе, а в феврале страна начала получать налог, говорится в статье со ссылкой на агентство Bloomberg, которое, в свою очередь, ссылается на письмо Федеральной налоговой службы России."Нефтяные доходы России идут не только на спецоперацию, но и на расходы в социальной сфере, о чем президент страны сообщил в своем недавнем обращении к народу. Ожидается, что на выборах, которые пройдут в России с 15 по 17 марта, он одержит уверенную победу над всеми тремя оппонентами", - подытоживает Тань.
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германия, россия, доходы, газ
ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, доходы, Газ, Экономика
12:44 08.03.2024 (обновлено: 12:45 08.03.2024)
 
"Россия разыграла карту". В Германии позавидовали российским доходам

BI: Россия удвоила доходы в сфере энергетики благодаря минимальному уровню цен

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВасильевский спуск и Красная площадь в Москве
Васильевский спуск и Красная площадь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Россия разыграла карту, которая позволила ей без малого удвоить доходы в сфере энергетики, пишет в статье для немецкого издания Business Insider обозреватель Хуэйлен Тань.
Ссылаясь на последние данные российского Минфина, он сообщает, что в феврале 2024 года выручка России от продажи нефти и газа составила 945,6 миллиарда рублей ($10,4 млрд) против 521,2 миллиарда рублей в прошлогоднем феврале.
При этом приводится сообщение агентства Bloomberg, согласно которому, в сравнении с прошлым годом выручка увеличилась более чем на 80%.
"Дополнительные доходы, полученные Россией в феврале, обусловлены повышением налогов для отечественных производителей", - пишет обозреватель.
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По его словам, ранее в России был разработан механизм, позволявший облагать нефтяников налогом в повышенном размере, руководство страны им не пользовалась. Вместо этого был установлен минимальный уровень цен для продаж нефти в январе, а в феврале страна начала получать налог, говорится в статье со ссылкой на агентство Bloomberg, которое, в свою очередь, ссылается на письмо Федеральной налоговой службы России.
"Нефтяные доходы России идут не только на спецоперацию, но и на расходы в социальной сфере, о чем президент страны сообщил в своем недавнем обращении к народу. Ожидается, что на выборах, которые пройдут в России с 15 по 17 марта, он одержит уверенную победу над всеми тремя оппонентами", - подытоживает Тань.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯРОССИЯдоходыГаз
 
 
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