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Китайская CNOOC открыла крупное месторождение нефти в Южно-Китайском море
Китайская CNOOC открыла крупное месторождение нефти в Южно-Китайском море - 08.03.2024, ПРАЙМ
Китайская CNOOC открыла крупное месторождение нефти в Южно-Китайском море
Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) открыла крупное нефтяное месторождение в Южно-Китайском море в | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T13:14+0300
2024-03-08T13:14+0300
2024-03-08T13:14+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) открыла крупное нефтяное месторождение в Южно-Китайском море в 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента, следует из пресс-релиза компании. "CNOOC объявляет, что компания открыла крупное нефтяное глубоководное месторождение Kaiping South в Южно-Китайском море, объем которого составляет более 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента", - говорится в сообщении. Данное нефтяное месторождение расположено в восточной части Южно-Китайского моря, средняя глубина составляет около 500 метров. В нем была пробурена скважина KP18-1-1d на глубине 3462 метра, в которой обнаружили в общей сложности 100,6-метровые пласты нефти и газа. По оценкам компании, в данной скважине можно будет добывать в среднем около 7680 баррелей нефти и 0,52 миллиона кубических футов природного газа в день. CNOOC - третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая и за рубежом.
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нефть, китай
Китайская CNOOC открыла крупное месторождение нефти в Южно-Китайском море
Китайская CNOOC открыла в Южно-Китайском море нефтяное месторождение в 100 миллионов тонн
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) открыла крупное нефтяное месторождение в Южно-Китайском море в 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента, следует из пресс-релиза компании.
"CNOOC объявляет, что компания открыла крупное нефтяное глубоководное месторождение Kaiping South в Южно-Китайском море, объем которого составляет более 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента", - говорится в сообщении.
Данное нефтяное месторождение расположено в восточной части Южно-Китайского моря, средняя глубина составляет около 500 метров. В нем была пробурена скважина KP18-1-1d на глубине 3462 метра, в которой обнаружили в общей сложности 100,6-метровые пласты нефти и газа.
По оценкам компании, в данной скважине можно будет добывать в среднем около 7680 баррелей нефти и 0,52 миллиона кубических футов природного газа в день.
Китай в 2024 году нарастил импорт нефти и газа
CNOOC - третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая и за рубежом.