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Союзники Украины собрали средства на закупку снарядов для ВСУ - 08.03.2024, ПРАЙМ
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Союзники Украины собрали средства на закупку снарядов для ВСУ
Союзники Украины собрали средства на закупку снарядов для ВСУ - 08.03.2024, ПРАЙМ
Союзники Украины собрали средства на закупку снарядов для ВСУ
Союзники Украины собрали средства на покупку 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по приобретению боеприпасов для ВСУ, заявил премьер-министр Чехии... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T13:20+0300
2024-03-08T13:20+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Союзники Украины собрали средства на покупку 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по приобретению боеприпасов для ВСУ, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. "Пока нам удалось собрать достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов", — написал он в своем аккаунте в социальной сети Х. Вместе с тем Фиала не назвал точную собранную сумму. Он также добавил, что союзники Киева продолжают искать партнеров для обеспечения ВСУ боеприпасами. В четверг президент Чехии Петр Павел заявлял, что средства для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны. При этом чешский лидер не стал называть суммы вкладов отдельных государств. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, всу, снаряды
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, снаряды
13:20 08.03.2024
 
Союзники Украины собрали средства на закупку снарядов для ВСУ

Фиала: союзники Киева собрали деньги для закупки 300 тысяч снарядов для ВСУ

© Фото : Public domain/Sgt. Matthew CallahanМорской пехотинец бежит со 100-фунтовым инертным гаубичным снарядом
Морской пехотинец бежит со 100-фунтовым инертным гаубичным снарядом - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© Фото : Public domain/Sgt. Matthew Callahan
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Союзники Украины собрали средства на покупку 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по приобретению боеприпасов для ВСУ, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
"Пока нам удалось собрать достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов", — написал он в своем аккаунте в социальной сети Х.
Вместе с тем Фиала не назвал точную собранную сумму. Он также добавил, что союзники Киева продолжают искать партнеров для обеспечения ВСУ боеприпасами.
В четверг президент Чехии Петр Павел заявлял, что средства для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны. При этом чешский лидер не стал называть суммы вкладов отдельных государств.
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12:48
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУснаряды
 
 
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