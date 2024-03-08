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Союзники Украины собрали средства на закупку снарядов для ВСУ

Союзники Украины собрали средства на закупку снарядов для ВСУ - 08.03.2024, ПРАЙМ

Союзники Украины собрали средства на закупку снарядов для ВСУ

Союзники Украины собрали средства на покупку 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по приобретению боеприпасов для ВСУ, заявил премьер-министр Чехии... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T13:20+0300

2024-03-08T13:20+0300

2024-03-08T13:20+0300

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Союзники Украины собрали средства на покупку 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по приобретению боеприпасов для ВСУ, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. "Пока нам удалось собрать достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов", — написал он в своем аккаунте в социальной сети Х. Вместе с тем Фиала не назвал точную собранную сумму. Он также добавил, что союзники Киева продолжают искать партнеров для обеспечения ВСУ боеприпасами. В четверг президент Чехии Петр Павел заявлял, что средства для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны. При этом чешский лидер не стал называть суммы вкладов отдельных государств. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, всу, снаряды