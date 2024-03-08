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Союзники Украины собрали средства на закупку снарядов для ВСУ
Союзники Украины собрали средства на закупку снарядов для ВСУ - 08.03.2024, ПРАЙМ
Союзники Украины собрали средства на закупку снарядов для ВСУ
Союзники Украины собрали средства на покупку 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по приобретению боеприпасов для ВСУ, заявил премьер-министр Чехии... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T13:20+0300
2024-03-08T13:20+0300
2024-03-08T13:20+0300
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Союзники Украины собрали средства на покупку 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по приобретению боеприпасов для ВСУ, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. "Пока нам удалось собрать достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов", — написал он в своем аккаунте в социальной сети Х. Вместе с тем Фиала не назвал точную собранную сумму. Он также добавил, что союзники Киева продолжают искать партнеров для обеспечения ВСУ боеприпасами. В четверг президент Чехии Петр Павел заявлял, что средства для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны. При этом чешский лидер не стал называть суммы вкладов отдельных государств. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, всу, снаряды
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, снаряды
Союзники Украины собрали средства на закупку снарядов для ВСУ
Фиала: союзники Киева собрали деньги для закупки 300 тысяч снарядов для ВСУ
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Союзники Украины собрали средства на покупку 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по приобретению боеприпасов для ВСУ, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
"Пока нам удалось собрать достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов", — написал он в своем аккаунте в социальной сети Х.
Вместе с тем Фиала не назвал точную собранную сумму. Он также добавил, что союзники Киева продолжают искать партнеров для обеспечения ВСУ боеприпасами.
В четверг президент Чехии Петр Павел заявлял, что средства для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны. При этом чешский лидер не стал называть суммы вкладов отдельных государств.
Ракеты Taurus не решат конфликт на Украине, заявил Писториус
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.