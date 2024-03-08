https://1prime.ru/20240308/846097818.html

Российские авто должны покинуть Финляндию до 16 марта, сообщили СМИ

Российские авто должны покинуть Финляндию до 16 марта, сообщили СМИ - 08.03.2024, ПРАЙМ

Российские авто должны покинуть Финляндию до 16 марта, сообщили СМИ

Автомобилям с российскими номерами следует покинуть Финляндию до 16 марта из-за введенного запрета на въезд в страну для машин, зарегистрированных в РФ,... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T14:22+0300

2024-03-08T14:22+0300

2024-03-08T14:22+0300

политика

финляндия

автомобили

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/82/762408241_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_0d9c0145d992c9d8f4b0281d82961ca6.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Автомобилям с российскими номерами следует покинуть Финляндию до 16 марта из-за введенного запрета на въезд в страну для машин, зарегистрированных в РФ, сообщает финский общественный вещатель Yle. "Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта", — сказано в сообщении. Руководитель отдела контроля финской Таможенной службы Сами Ракшита пояснил Yle, что с 16 марта присутствие авто с российскими номерами на территории страны будет являться предметом расследования. По его словам, будет устанавливаться, почему и как долго машина находится в Финляндии, соблюдены ли в отношении нее необходимые формальности. Ракшита также добавил, что сейчас ведется разработка более подробного плана действий. Финляндия с 16 сентября прошлого года выполнила рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан России в ЕС в связи с введенными санкциями из-за российской специальной военной операции на Украине.

https://1prime.ru/20240306/finland-845993516.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, автомобили