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Российские авто должны покинуть Финляндию до 16 марта, сообщили СМИ
Российские авто должны покинуть Финляндию до 16 марта, сообщили СМИ - 08.03.2024, ПРАЙМ
Российские авто должны покинуть Финляндию до 16 марта, сообщили СМИ
Автомобилям с российскими номерами следует покинуть Финляндию до 16 марта из-за введенного запрета на въезд в страну для машин, зарегистрированных в РФ,... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T14:22+0300
2024-03-08T14:22+0300
2024-03-08T14:22+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Автомобилям с российскими номерами следует покинуть Финляндию до 16 марта из-за введенного запрета на въезд в страну для машин, зарегистрированных в РФ, сообщает финский общественный вещатель Yle. "Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта", — сказано в сообщении. Руководитель отдела контроля финской Таможенной службы Сами Ракшита пояснил Yle, что с 16 марта присутствие авто с российскими номерами на территории страны будет являться предметом расследования. По его словам, будет устанавливаться, почему и как долго машина находится в Финляндии, соблюдены ли в отношении нее необходимые формальности. Ракшита также добавил, что сейчас ведется разработка более подробного плана действий. Финляндия с 16 сентября прошлого года выполнила рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан России в ЕС в связи с введенными санкциями из-за российской специальной военной операции на Украине.
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финляндия, автомобили
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, автомобили
Российские авто должны покинуть Финляндию до 16 марта, сообщили СМИ
Yle: автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Автомобилям с российскими номерами следует покинуть Финляндию до 16 марта из-за введенного запрета на въезд в страну для машин, зарегистрированных в РФ, сообщает финский общественный вещатель Yle.
"Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта", — сказано в сообщении.
Руководитель отдела контроля финской Таможенной службы Сами Ракшита пояснил Yle, что с 16 марта присутствие авто с российскими номерами на территории страны будет являться предметом расследования. По его словам, будет устанавливаться, почему и как долго машина находится в Финляндии, соблюдены ли в отношении нее необходимые формальности. Ракшита также добавил, что сейчас ведется разработка более подробного плана действий.
В Финляндии назвали сроки принятия решения по транзиту ядерного оружия
Финляндия с 16 сентября прошлого года выполнила рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан России в ЕС в связи с введенными санкциями из-за российской специальной военной операции на Украине.