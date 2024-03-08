https://1prime.ru/20240308/846103281.html

СМИ сообщило, что мешает Украине чинить американское оружие

СМИ сообщило, что мешает Украине чинить американское оружие - 08.03.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщило, что мешает Украине чинить американское оружие

Американский закон об экспорте запрещает предприятиям на Украине ремонтировать стволы американских гаубиц M777, пишет журнал Foreign Policy. | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T23:53+0300

2024-03-08T23:53+0300

2024-03-08T23:59+0300

вооружения

украина

сша

оружие

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Американский закон об экспорте запрещает предприятиям на Украине ремонтировать стволы американских гаубиц M777, пишет журнал Foreign Policy."Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777", указывается в публикации.Существует возможность копирования частей оружия, но тогда увеличится риск нарушения прав интеллектуальной собственности, указывает журнал.По данным Foreign Policy, американские эксперты, которые могут помочь с починкой, не могут находится на передовой из-за ограничения на перемещения дипломатов страны без разрешения Вашингтона, которое распространяется и на подрядчиков.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240308/846102692.html

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украина, сша, оружие