https://1prime.ru/20240308/846103281.html
СМИ сообщило, что мешает Украине чинить американское оружие
СМИ сообщило, что мешает Украине чинить американское оружие - 08.03.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщило, что мешает Украине чинить американское оружие
Американский закон об экспорте запрещает предприятиям на Украине ремонтировать стволы американских гаубиц M777, пишет журнал Foreign Policy. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T23:53+0300
2024-03-08T23:53+0300
2024-03-08T23:59+0300
вооружения
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Американский закон об экспорте запрещает предприятиям на Украине ремонтировать стволы американских гаубиц M777, пишет журнал Foreign Policy."Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777", указывается в публикации.Существует возможность копирования частей оружия, но тогда увеличится риск нарушения прав интеллектуальной собственности, указывает журнал.По данным Foreign Policy, американские эксперты, которые могут помочь с починкой, не могут находится на передовой из-за ограничения на перемещения дипломатов страны без разрешения Вашингтона, которое распространяется и на подрядчиков.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240308/846102692.html
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украина, сша, оружие
Вооружения, УКРАИНА, США, оружие
СМИ сообщило, что мешает Украине чинить американское оружие
FP: Украина не может ремонтировать стволы американских гаубиц M777 из-за законов США
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Американский закон об экспорте запрещает предприятиям на Украине ремонтировать стволы американских гаубиц M777, пишет журнал Foreign Policy.
"Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777", указывается в публикации.
Существует возможность копирования частей оружия, но тогда увеличится риск нарушения прав интеллектуальной собственности, указывает журнал.
По данным Foreign Policy, американские эксперты, которые могут помочь с починкой, не могут находится на передовой из-за ограничения на перемещения дипломатов страны без разрешения Вашингтона, которое распространяется и на подрядчиков.
Украинские СМИ: подозреваемый в коррупции чиновник стал советником главы МО
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.