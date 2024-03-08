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СМИ сообщило, что мешает Украине чинить американское оружие - 08.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ сообщило, что мешает Украине чинить американское оружие
СМИ сообщило, что мешает Украине чинить американское оружие - 08.03.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщило, что мешает Украине чинить американское оружие
Американский закон об экспорте запрещает предприятиям на Украине ремонтировать стволы американских гаубиц M777, пишет журнал Foreign Policy. | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T23:53+0300
2024-03-08T23:59+0300
вооружения
украина
сша
оружие
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Американский закон об экспорте запрещает предприятиям на Украине ремонтировать стволы американских гаубиц M777, пишет журнал Foreign Policy."Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777", указывается в публикации.Существует возможность копирования частей оружия, но тогда увеличится риск нарушения прав интеллектуальной собственности, указывает журнал.По данным Foreign Policy, американские эксперты, которые могут помочь с починкой, не могут находится на передовой из-за ограничения на перемещения дипломатов страны без разрешения Вашингтона, которое распространяется и на подрядчиков.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240308/846102692.html
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украина, сша, оружие
Вооружения, УКРАИНА, США, оружие
23:53 08.03.2024 (обновлено: 23:59 08.03.2024)
 
СМИ сообщило, что мешает Украине чинить американское оружие

FP: Украина не может ремонтировать стволы американских гаубиц M777 из-за законов США

© Фото : Public domain/Sgt. Mike MacLeodАмериканские солдаты устанавливают взрыватели на снаряды 105-мм гаубицы
Американские солдаты устанавливают взрыватели на снаряды 105-мм гаубицы - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© Фото : Public domain/Sgt. Mike MacLeod
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Американский закон об экспорте запрещает предприятиям на Украине ремонтировать стволы американских гаубиц M777, пишет журнал Foreign Policy.
"Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777", указывается в публикации.
Существует возможность копирования частей оружия, но тогда увеличится риск нарушения прав интеллектуальной собственности, указывает журнал.
По данным Foreign Policy, американские эксперты, которые могут помочь с починкой, не могут находится на передовой из-за ограничения на перемещения дипломатов страны без разрешения Вашингтона, которое распространяется и на подрядчиков.
%Коррупция - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
Украинские СМИ: подозреваемый в коррупции чиновник стал советником главы МО
Вчера, 22:58
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
ВооруженияУКРАИНАСШАоружие
 
 
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