https://1prime.ru/20240309/846103780.html

ПВО отразила новую атаку над Ростовской областью

ПВО отразила новую атаку над Ростовской областью - 09.03.2024, ПРАЙМ

ПВО отразила новую атаку над Ростовской областью

Система ПВО отразила еще одну атаку над Ростовской областью, уничтожены несколько беспилотников на подлете к Морозовску, в результате массовой атаки погибших... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T05:21+0300

2024-03-09T05:21+0300

2024-03-09T05:21+0300

спецоперация на украине

россия

ростовская область

пво

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Система ПВО отразила еще одну атаку над Ростовской областью, уничтожены несколько беспилотников на подлете к Морозовску, в результате массовой атаки погибших нет, ранен сотрудник МЧС, сообщил губернатор Василий Голубев. Ранее глава региона сообщал, что система ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Таганроге. "Подразделения ПВО отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску", - написал Голубев в Telegram-канале. По словам губернатора, предварительно, в результате массовой атаки на Таганрог погибших нет. Ранение получил сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.

https://1prime.ru/20240307/846065659.html

ростовская область

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россия, ростовская область, пво