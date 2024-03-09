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ПВО отразила новую атаку над Ростовской областью
ПВО отразила новую атаку над Ростовской областью - 09.03.2024, ПРАЙМ
ПВО отразила новую атаку над Ростовской областью
Система ПВО отразила еще одну атаку над Ростовской областью, уничтожены несколько беспилотников на подлете к Морозовску, в результате массовой атаки погибших... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T05:21+0300
2024-03-09T05:21+0300
2024-03-09T05:21+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Система ПВО отразила еще одну атаку над Ростовской областью, уничтожены несколько беспилотников на подлете к Морозовску, в результате массовой атаки погибших нет, ранен сотрудник МЧС, сообщил губернатор Василий Голубев. Ранее глава региона сообщал, что система ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Таганроге. "Подразделения ПВО отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску", - написал Голубев в Telegram-канале. По словам губернатора, предварительно, в результате массовой атаки на Таганрог погибших нет. Ранение получил сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.
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россия, ростовская область, пво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Ростовская область, ПВО
ПВО отразила новую атаку над Ростовской областью
Губернатор Голубев: ПВО отразила новую атаку над Ростовской областью
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Система ПВО отразила еще одну атаку над Ростовской областью, уничтожены несколько беспилотников на подлете к Морозовску, в результате массовой атаки погибших нет, ранен сотрудник МЧС, сообщил губернатор Василий Голубев.
Ранее глава региона сообщал, что система ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Таганроге.
"Подразделения ПВО отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску", - написал Голубев в Telegram-канале.
По словам губернатора, предварительно, в результате массовой атаки на Таганрог погибших нет.
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Ранение получил сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.