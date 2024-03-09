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Украинский военнопленный рассказал, что в ВСУ ждали от прихода Сырского

Украинский военнопленный рассказал, что в ВСУ ждали от прихода Сырского - 09.03.2024, ПРАЙМ

Украинский военнопленный рассказал, что в ВСУ ждали от прихода Сырского

Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал РИА Новости, что от прихода нового главкома ВСУ Александра Сырского в его подразделении ждали перемирия. | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T06:22+0300

2024-03-09T06:22+0300

2024-03-09T06:22+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал РИА Новости, что от прихода нового главкома ВСУ Александра Сырского в его подразделении ждали перемирия. Гуприн рассказал, что служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он сдался в плен в начале марта. "Думали, что Сырский придет, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то… Ну, уладит что-то. Может, с Зеленским договорится", – сказал Гуприн. Он упомянул, что Сырский родился и учился в РСФСР. "Может, там как бы что-то порешали, чтобы оно все устаканилось, утихомирилось… Чтобы было все спокойно", – добавил пленный. По его словам, на предыдущего главкома Валерия Залужного таких надежд не возлагали. "Залужный… Только штурмы, штурмы, мясные штурмы, вперед, вперед, вперед. Про Залужного – нет", – подчеркнул пленный. Он отметил, что нет таких надежд и по отношению к Владимиру Зеленскому, потому что "он не хочет мирных переговоров".

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россия, пленные, александр сырский, всу