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Эксперты отчитались, как китайские автомобили выдержали русскую зиму

Эксперты отчитались, как китайские автомобили выдержали русскую зиму - 09.03.2024, ПРАЙМ

Эксперты отчитались, как китайские автомобили выдержали русскую зиму

Китайские автомобили, активная экспансия которых на российский авторынок началась еще в прошлом году, в целом успешно показали себя в условиях русской зимы:... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T06:27+0300

2024-03-09T06:27+0300

2024-03-09T06:28+0300

россия

зима

автомобили

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Китайские автомобили, активная экспансия которых на российский авторынок началась еще в прошлом году, в целом успешно показали себя в условиях русской зимы: хотя поломки и были, они не носили системный и массовый характер, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты; дилеры в свою очередь рассказали, что сложностей с их ремонтом не возникало. "Китайские автомобили пережили зиму вполне нормально. Были определенные проблемы в сильные морозы, но далеко не у всех моделей, и это не носило массовый, системный характер. По каким-то моделям и вовсе не было жалоб, в каких-то в сильные морозы глючил экран. Я ездил на премиальном китайском автомобиле, у которого заела в сильный мороз одна из дверных ручек. Но я позвонил в сервис, сказали, что поправят все за одну минуту", - отметил автоэксперт Игорь Моржаретто. Тем не менее он уточнил, что на многих китайских автомобилях, поставляемых ранее по параллельному импорту, могли отсутствовать зимние функции: подогрев лобового стекла и руля. По словам автомобильного эксперта Максима Кадакова, сейчас "китайцам" уделяется пристальное внимание, какого нет, например, к немецким или корейским брендам. Любая история с неисправностью зачастую раздувается. Критической ситуации с поломками китайских автомобилей не было, лишь рядовые неисправности на морозе, в частности с электроникой. Также бывали случаи, когда в автомобилях, поставляемых с завода, было летнее масло. "Возможно, в процентном соотношении с ними проблем больше, чем с другими машинами, потому что китайские автопроизводители не успели полностью адаптировать машины к нашим условиям. У них тоже есть холодные температуры, но у нас к этому добавляются еще какие-то вещи: например, реагенты, которые попадают на контакты. Конечно, на тех, кто покупает сейчас китайские машины, в известной степени ставятся эксперименты", - уточнил Кадаков. Как отметил директор по сервису и запасным частям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов, особенных сложностей с ремонтом и обслуживанием машин китайских брендов не возникало. "Если говорить о жалобах на сервисе именно по отношению к автомобилям китайских брендов, то мы не зафиксировали ничего нового: клиентов волновали типичные неисправности, связанные, например, с АКБ (аккумуляторной кислотной батареей - ред.), запуском ДВС и так далее", - уточнил он. В "Автодоме" и "АвтоСпецЦентре" в свою очередь рассказали, что китайские автомобили сейчас полностью адаптированы к российским климатическим условиям.

https://1prime.ru/20240221/843110936.html

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россия, зима, автомобили