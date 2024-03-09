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Над Ростовской областью сбили 41 украинский БПЛА
Над Ростовской областью сбили 41 украинский БПЛА - 09.03.2024, ПРАЙМ
Над Ростовской областью сбили 41 украинский БПЛА
Средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в субботу в Минобороны РФ. | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T06:57+0300
2024-03-09T06:57+0300
2024-03-09T06:58+0300
россия
ростовская область
спецоперация на украине
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БПЛА), Курской (2 БПЛА), Волгоградской (3 БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей", - сказали в ведомстве.
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россия, ростовская область
РОССИЯ, Ростовская область, Спецоперация на Украине
Над Ростовской областью сбили 41 украинский БПЛА
МО РФ: над Ростовской областью сбили 41 украинский беспилотник
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Над Россией за ночь уничтожили 12 БПЛА
Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БПЛА), Курской (2 БПЛА), Волгоградской (3 БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей", - сказали в ведомстве.