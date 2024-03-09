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Над Ростовской областью сбили 41 украинский БПЛА

Над Ростовской областью сбили 41 украинский БПЛА - 09.03.2024, ПРАЙМ

Над Ростовской областью сбили 41 украинский БПЛА

Средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в субботу в Минобороны РФ. | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T06:57+0300

2024-03-09T06:57+0300

2024-03-09T06:58+0300

россия

ростовская область

спецоперация на украине

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БПЛА), Курской (2 БПЛА), Волгоградской (3 БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей", - сказали в ведомстве.

https://1prime.ru/20240308/846088596.html

ростовская область

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россия, ростовская область