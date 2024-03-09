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Запад потерпел четыре крупных поражения от России, насчитал инвестор Сакс

Запад потерпел четыре крупных поражения от России, насчитал инвестор Сакс - 09.03.2024, ПРАЙМ

Запад потерпел четыре крупных поражения от России, насчитал инвестор Сакс

Американский венчурный инвестор Дэвид Сакс обвинил президента США Джо Байдена и "клику поджигателей войны" сразу в четырех крупных поражениях Соединенных... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T08:57+0300

2024-03-09T08:57+0300

2024-03-09T08:59+0300

спецоперация на украине

сша

россия

конфликт

мнение

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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Американский венчурный инвестор Дэвид Сакс обвинил президента США Джо Байдена и "клику поджигателей войны" сразу в четырех крупных поражениях Соединенных Штатов. При этом бизнесмен призвал отказаться от "бредовых" санкций и перейти к разрядке в отношениях с Российской Федерацией. Об этом пишет в материале для издания Unherd обозреватель Джеймс Биллот.Как рассказывается в статье, Сакс, выступая на мероприятии республиканского аналитического центра "Время Америки", обвинил президента Байдена в затягивании, эскалации, а отчасти даже в провоцировании конфликта на Украине.Бизнесмен упомянул в выступлении "невероятно безрассудную" политику открытых дверей НАТО (в том числе по Украине) и поставил в вину президенту США, в частности, срыв Стамбульского соглашения 2022 года."Те условия (на переговорах в Стамбуле – прим. ред.) были заведомо выгоднее, чем все то, что Украина может получить сейчас, — сказал Сакс. — Как только Байден подорвал мирное соглашение, он сделался одним из подстрекателей войны".При этом бизнесмен выделил в своей речи четыре ключевых провала, начиная с экономических санкций."Сама мысль, что санкции сработают, — сущий бред, — заявил Сакс. — Российская экономика не только стабилизировалась, но и превзошла в 2023 году по росту экономики G7". Бизнесмен назвал "подлинной жертвой" санкций Европа, отметив, что в результате введения антироссийских ограничений по всему европейскому континенту подскочила популярность крайне правых партий."Европейцы осознали, что эта опосредованная война не в их интересах", — подчеркнул Сакс.Далее предприниматель подверг жесткой критике демократов и неоконсерваторов-республиканцев, утверждавших, что военная поддержка Украины "ослабляет" Россию. Этот тезис он назвал вторым крупным провалом.Отметив огромную разницу в стоимости производства артиллерийских снарядов и размере вооруженных сил России и Украины, а также зияющую пропасть в народной поддержке боевых действий в обеих странах, Сакс заключил: "В попытке ослабить Россию мы слабеем лишь сами".Третье поражение, как считает предприниматель, Запад потерпел на дипломатическом фронте. "Остальной мир" (то есть вне Запада), по его мнению, "отверг саму предложенную Байденом концепцию опосредованной войны", и в результате все больше стран, и в первую очередь участники БРИКС, "стремятся подорвать статус доллара как глобальной резервной валюты". В итоге "проект, призванный продемонстрировать американское лидерство, провалился и стал катализатором сопротивления Америке по всему миру", заявил Сакс.Но больше всего, по его убеждению, от вмешательства Соединенных Штатов в конфликт пострадала сама Украина. Конфликт привел к гуманитарной катастрофе - четвертому и последнему провалу Америки, который, как считает Сакса, "окончательно обрек страну".В завершение своего выступления Сакс заявил, что враждебность США к России — "сфабрикованный" конфликт, который начался с "Рашагейта" — с "утки" о якобы сговоре с Россией". Он подчеркнул, что "горячечная фантазия, будто Путин контролирует наши выборы", привела к тому, что "Рашагейт" превратился в "новую холодную войну с Россией". А чтобы предотвратить третью мировую, Сакс предложил руководству США "договориться" и запустить разрядку с Российской Федерацией и таким образом заложить основу для мира.

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сша, россия, конфликт, мнение