https://1prime.ru/20240309/846106954.html

В Роскачестве отметили улучшение репутации отечественных вин

В Роскачестве отметили улучшение репутации отечественных вин - 09.03.2024, ПРАЙМ

В Роскачестве отметили улучшение репутации отечественных вин

Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино зарубежному, и в целом репутация российских производителей этого напитка у граждан продолжает... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T09:22+0300

2024-03-09T09:22+0300

2024-03-09T09:22+0300

вино

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/img/84231/20/842312042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e357745b57bfea70e0d1ef9ae7110ed.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино зарубежному, и в целом репутация российских производителей этого напитка у граждан продолжает улучшаться, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Репутация отечественного вина среди россиян продолжает улучшаться. ... Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино зарубежному", - заявили в организации. В исследовании приняли участие 1500 человек в возрасте старше 18 лет со всех федеральных округов страны. Так, за полгода доля считающих российское вино более качественным, чем зарубежное, увеличилась с 22% до 26%, а с 29% до 33% выросло количество тех, кто утверждает, что если не все, то большинство российских вин превосходят по качеству зарубежные. Таким образом, с июня 2023 года с 51% до 59% увеличился процент людей, положительно оценивающих качество российского вина. Отмечается, что в то же время снижается доля почитателей зарубежного вина. Если в июне 2023 года 17% отвечали, что импортный продукт более качественный, чем отечественный, то в декабре эта доля составила уже 14%. Также с 32% до 27% снизилась доля утверждающих, что большинство российских вин уступают по качеству зарубежным. "В целом почитателей зарубежного вина стало меньше на 8% (49% выбирали их в июне 2023 и 41% предпочитают их сейчас)", - заключили в Роскачестве.

https://1prime.ru/20240305/845983610.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вино, роскачество