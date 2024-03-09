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В Роскачестве отметили улучшение репутации отечественных вин
В Роскачестве отметили улучшение репутации отечественных вин - 09.03.2024, ПРАЙМ
В Роскачестве отметили улучшение репутации отечественных вин
Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино зарубежному, и в целом репутация российских производителей этого напитка у граждан продолжает... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T09:22+0300
2024-03-09T09:22+0300
2024-03-09T09:22+0300
вино
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино зарубежному, и в целом репутация российских производителей этого напитка у граждан продолжает улучшаться, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Репутация отечественного вина среди россиян продолжает улучшаться. ... Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино зарубежному", - заявили в организации. В исследовании приняли участие 1500 человек в возрасте старше 18 лет со всех федеральных округов страны. Так, за полгода доля считающих российское вино более качественным, чем зарубежное, увеличилась с 22% до 26%, а с 29% до 33% выросло количество тех, кто утверждает, что если не все, то большинство российских вин превосходят по качеству зарубежные. Таким образом, с июня 2023 года с 51% до 59% увеличился процент людей, положительно оценивающих качество российского вина. Отмечается, что в то же время снижается доля почитателей зарубежного вина. Если в июне 2023 года 17% отвечали, что импортный продукт более качественный, чем отечественный, то в декабре эта доля составила уже 14%. Также с 32% до 27% снизилась доля утверждающих, что большинство российских вин уступают по качеству зарубежным. "В целом почитателей зарубежного вина стало меньше на 8% (49% выбирали их в июне 2023 и 41% предпочитают их сейчас)", - заключили в Роскачестве.
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вино, роскачество
В Роскачестве отметили улучшение репутации отечественных вин
Роскачество: каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино зарубежному
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино зарубежному, и в целом репутация российских производителей этого напитка у граждан продолжает улучшаться, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Репутация отечественного вина среди россиян продолжает улучшаться. ... Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино зарубежному", - заявили в организации. В исследовании приняли участие 1500 человек в возрасте старше 18 лет со всех федеральных округов страны.
Так, за полгода доля считающих российское вино более качественным, чем зарубежное, увеличилась с 22% до 26%, а с 29% до 33% выросло количество тех, кто утверждает, что если не все, то большинство российских вин превосходят по качеству зарубежные. Таким образом, с июня 2023 года с 51% до 59% увеличился процент людей, положительно оценивающих качество российского вина.
Отмечается, что в то же время снижается доля почитателей зарубежного вина. Если в июне 2023 года 17% отвечали, что импортный продукт более качественный, чем отечественный, то в декабре эта доля составила уже 14%. Также с 32% до 27% снизилась доля утверждающих, что большинство российских вин уступают по качеству зарубежным.
Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию
"В целом почитателей зарубежного вина стало меньше на 8% (49% выбирали их в июне 2023 и 41% предпочитают их сейчас)", - заключили в Роскачестве.