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"Немцы не скрывают". СМИ рассказали о планах Германии в отношении России
"Немцы не скрывают". СМИ рассказали о планах Германии в отношении России - 09.03.2024, ПРАЙМ
"Немцы не скрывают". СМИ рассказали о планах Германии в отношении России
Германия не скрывает, что готовится к войне с Российской Федерацией, сообщает сербское издание "Политика". | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T10:12+0300
2024-03-09T10:12+0300
2024-03-09T10:13+0300
спецоперация на украине
германия
подготовка
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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Германия не скрывает, что готовится к войне с Российской Федерацией, сообщает сербское издание "Политика".Как отмечается в публикации, "немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во все, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: в транспорт и самолеты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны".По мнению авторов статьи, Германия пойдет на эскалацию конфликта ради спасения украинского руководства от краха. Для этого на Украину отправят ракеты большой дальности Taurus и контингент для их обслуживания – и это, подчеркивается в материале, невзирая на заявления политиков, что они не собираются этого делать.При этом утверждается: "Они (руководство ФРГ – прим. ред.) их отправят и отправят солдат, скрыв все точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время. И чтобы Германия лучше подготовилась к войне"."Как тогда верить немецким политикам, если их военные амбиции не только не проходят, но и со временем растут?" — вопрошают авторы.Ране зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что ФРГ готовится к войне с Российской Федерацией.Еще ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки записи разговора офицеров бундесвера, обсуждавших, в том числе, удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, в очередной раз выступил против поставок этих ракет Киеву. В защиту своей позиции канцлер заявил, что для контроля за применением Taurus потребуется участие немецких военных, а это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны.
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германия, подготовка, война, россия
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Подготовка, война, РОССИЯ
"Немцы не скрывают". СМИ рассказали о планах Германии в отношении России
Издание "Политика": Германия не скрывает, что готовится к войне с Россией
МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ.
Германия не скрывает, что готовится к войне с Российской Федерацией, сообщает сербское издание "Политика
".
Как отмечается в публикации, "немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во все, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: в транспорт и самолеты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны".
По мнению авторов статьи, Германия пойдет на эскалацию конфликта ради спасения украинского руководства от краха. Для этого на Украину отправят ракеты большой дальности Taurus и контингент для их обслуживания – и это, подчеркивается в материале, невзирая на заявления политиков, что они не собираются этого делать.
При этом утверждается: "Они (руководство ФРГ – прим. ред.) их отправят и отправят солдат, скрыв все точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время. И чтобы Германия лучше подготовилась к войне".
"Как тогда верить немецким политикам, если их военные амбиции не только не проходят, но и со временем растут?" — вопрошают авторы.
"Я канцлер, так и будет". Шольц вновь выступил против поставки Taurus ВСУ
Ране зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что ФРГ готовится к войне с Российской Федерацией.
Еще ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки записи разговора офицеров бундесвера, обсуждавших, в том числе, удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, в очередной раз выступил против поставок этих ракет Киеву. В защиту своей позиции канцлер заявил, что для контроля за применением Taurus потребуется участие немецких военных, а это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны.