Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Над нами работали". Пленный рассказал об обработке британскими психологами - 09.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240309/846108613.html
"Над нами работали". Пленный рассказал об обработке британскими психологами
"Над нами работали". Пленный рассказал об обработке британскими психологами - 09.03.2024, ПРАЙМ
"Над нами работали". Пленный рассказал об обработке британскими психологами
В ходе курса молодого бойца в Великобритании психологи внушали мобилизованным украинцам ненависть к русским солдатам и русским в целом, рассказал пленный... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T10:57+0300
2024-03-09T10:58+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg
МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. В ходе курса молодого бойца в Великобритании психологи внушали мобилизованным украинцам ненависть к русским солдатам и русским в целом, рассказал пленный военнослужащий 24-й бригады войск Украины Владимир Бучок в видео, предоставленном Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.Как сообщается, во время подготовки мобилизованных украинцев в Великобритании их обрабатывали психологи, внушая ненависть к "русским солдатам".По словам военнопленного, он проходил курс молодого бойца в Великобритании, где его и таких же как он обучали владению оружием, оказания медицинской помощи. Также он рассказал и о психологической подготовке."Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен", - поделился он.Вместе с тем военнопленный Бучок отметил, что в его бригаде царит низкий моральный дух, а командиры заставляют заниматься мародерством, потому что не было обеспечения. Например, бойцы ВСУ забирали мебель из жилых домов, чтобы пустить ее на дрова.
https://1prime.ru/20240307/846062203.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_968224fa769eca3d208ada89fe11b599.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
10:57 09.03.2024 (обновлено: 10:58 09.03.2024)
 
"Над нами работали". Пленный рассказал об обработке британскими психологами

Военнопленный Бучок: психологи в Британии внушали украинцам ненависть к русским

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. В ходе курса молодого бойца в Великобритании психологи внушали мобилизованным украинцам ненависть к русским солдатам и русским в целом, рассказал пленный военнослужащий 24-й бригады войск Украины Владимир Бучок в видео, предоставленном Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, во время подготовки мобилизованных украинцев в Великобритании их обрабатывали психологи, внушая ненависть к "русским солдатам".
По словам военнопленного, он проходил курс молодого бойца в Великобритании, где его и таких же как он обучали владению оружием, оказания медицинской помощи. Также он рассказал и о психологической подготовке.
"Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен", - поделился он.
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
В ВСУ назвали главные проблемы на фронте
7 марта, 14:46
Вместе с тем военнопленный Бучок отметил, что в его бригаде царит низкий моральный дух, а командиры заставляют заниматься мародерством, потому что не было обеспечения. Например, бойцы ВСУ забирали мебель из жилых домов, чтобы пустить ее на дрова.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала