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"Над нами работали". Пленный рассказал об обработке британскими психологами
"Над нами работали". Пленный рассказал об обработке британскими психологами - 09.03.2024, ПРАЙМ
"Над нами работали". Пленный рассказал об обработке британскими психологами
В ходе курса молодого бойца в Великобритании психологи внушали мобилизованным украинцам ненависть к русским солдатам и русским в целом, рассказал пленный... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T10:57+0300
2024-03-09T10:57+0300
2024-03-09T10:58+0300
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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. В ходе курса молодого бойца в Великобритании психологи внушали мобилизованным украинцам ненависть к русским солдатам и русским в целом, рассказал пленный военнослужащий 24-й бригады войск Украины Владимир Бучок в видео, предоставленном Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.Как сообщается, во время подготовки мобилизованных украинцев в Великобритании их обрабатывали психологи, внушая ненависть к "русским солдатам".По словам военнопленного, он проходил курс молодого бойца в Великобритании, где его и таких же как он обучали владению оружием, оказания медицинской помощи. Также он рассказал и о психологической подготовке."Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен", - поделился он.Вместе с тем военнопленный Бучок отметил, что в его бригаде царит низкий моральный дух, а командиры заставляют заниматься мародерством, потому что не было обеспечения. Например, бойцы ВСУ забирали мебель из жилых домов, чтобы пустить ее на дрова.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
"Над нами работали". Пленный рассказал об обработке британскими психологами
Военнопленный Бучок: психологи в Британии внушали украинцам ненависть к русским
МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ.
В ходе курса молодого бойца в Великобритании психологи внушали мобилизованным украинцам ненависть к русским солдатам и русским в целом, рассказал пленный военнослужащий 24-й бригады войск Украины Владимир Бучок в видео, предоставленном Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости
.
Как сообщается, во время подготовки мобилизованных украинцев в Великобритании их обрабатывали психологи, внушая ненависть к "русским солдатам".
По словам военнопленного, он проходил курс молодого бойца в Великобритании, где его и таких же как он обучали владению оружием, оказания медицинской помощи. Также он рассказал и о психологической подготовке.
"Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен", - поделился он.
В ВСУ назвали главные проблемы на фронте
Вместе с тем военнопленный Бучок отметил, что в его бригаде царит низкий моральный дух, а командиры заставляют заниматься мародерством, потому что не было обеспечения. Например, бойцы ВСУ забирали мебель из жилых домов, чтобы пустить ее на дрова.