https://1prime.ru/20240309/846110299.html

"А затем он ушел". На Западе рассказали, как Зеленский помог ВС России

"А затем он ушел". На Западе рассказали, как Зеленский помог ВС России - 09.03.2024, ПРАЙМ

"А затем он ушел". На Западе рассказали, как Зеленский помог ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский, приехав на секретную базу в Одессе, тем самым помог российским военным нанести авиаудар по этой базе. Об этом на своем... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T12:15+0300

2024-03-09T12:15+0300

2024-03-09T12:16+0300

спецоперация на украине

украина

одесса

владимир зеленский

база

ракетный удар

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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский, приехав на секретную базу в Одессе, тем самым помог российским военным нанести авиаудар по этой базе. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский эксперт Александр Меркурис.По его словам, одна из причин, по которой украинский лидер отправился в Одессу, состояла в том, что он хотел вручить награды спецназовцам, управляющим морскими дронами."Конечно же, он (Зеленский – прим. ред.) отправился на секретную базу, где обучаются эти люди, и откуда они действуют, - рассказывает Меркурис. - И русские отслеживали его передвижение. Таким образом они узнали, где находится эта база, а затем он ушел, и они нанесли удар по этой базе".Вместе с тем британский эксперт допустил, что на одесской базе могли находиться иностранные инструкторы, которые учат украинских военных работать с морскими беспилотниками.Минобороны РФ 6 марта сообщило, что российские войска нанесли высокоточными ракетами удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров ВСУ.

https://1prime.ru/20240308/846090494.html

украина

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украина, одесса, владимир зеленский, база, ракетный удар