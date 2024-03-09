Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"А затем он ушел". На Западе рассказали, как Зеленский помог ВС России - 09.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240309/846110299.html
"А затем он ушел". На Западе рассказали, как Зеленский помог ВС России
"А затем он ушел". На Западе рассказали, как Зеленский помог ВС России - 09.03.2024, ПРАЙМ
"А затем он ушел". На Западе рассказали, как Зеленский помог ВС России
Президент Украины Владимир Зеленский, приехав на секретную базу в Одессе, тем самым помог российским военным нанести авиаудар по этой базе. Об этом на своем... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T12:15+0300
2024-03-09T12:16+0300
спецоперация на украине
украина
одесса
владимир зеленский
база
ракетный удар
https://cdnn.1prime.ru/img/77668/65/776686510_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_5ab4e48b622a89848d4748e8dbd31aa9.jpg
МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский, приехав на секретную базу в Одессе, тем самым помог российским военным нанести авиаудар по этой базе. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский эксперт Александр Меркурис.По его словам, одна из причин, по которой украинский лидер отправился в Одессу, состояла в том, что он хотел вручить награды спецназовцам, управляющим морскими дронами."Конечно же, он (Зеленский – прим. ред.) отправился на секретную базу, где обучаются эти люди, и откуда они действуют, - рассказывает Меркурис. - И русские отслеживали его передвижение. Таким образом они узнали, где находится эта база, а затем он ушел, и они нанесли удар по этой базе".Вместе с тем британский эксперт допустил, что на одесской базе могли находиться иностранные инструкторы, которые учат украинских военных работать с морскими беспилотниками.Минобороны РФ 6 марта сообщило, что российские войска нанесли высокоточными ракетами удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров ВСУ.
https://1prime.ru/20240308/846090494.html
украина
одесса
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77668/65/776686510_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_2f3e6f98c3bd01b36d164b01212e6f00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, одесса, владимир зеленский, база, ракетный удар
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Одесса, Владимир Зеленский, база, ракетный удар
12:15 09.03.2024 (обновлено: 12:16 09.03.2024)
 
"А затем он ушел". На Западе рассказали, как Зеленский помог ВС России

Эксперт Меркурис: Зеленский навел ВС России на базу морских дронов в Одессе

© fotolia.com / Hellen SergeyevaПорт
Порт - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© fotolia.com / Hellen Sergeyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский, приехав на секретную базу в Одессе, тем самым помог российским военным нанести авиаудар по этой базе. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский эксперт Александр Меркурис.
По его словам, одна из причин, по которой украинский лидер отправился в Одессу, состояла в том, что он хотел вручить награды спецназовцам, управляющим морскими дронами.
"Конечно же, он (Зеленский – прим. ред.) отправился на секретную базу, где обучаются эти люди, и откуда они действуют, - рассказывает Меркурис. - И русские отслеживали его передвижение. Таким образом они узнали, где находится эта база, а затем он ушел, и они нанесли удар по этой базе".
Вместе с тем британский эксперт допустил, что на одесской базе могли находиться иностранные инструкторы, которые учат украинских военных работать с морскими беспилотниками.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
Часы Зеленского ведут обратный отсчет, считает политолог
Вчера, 08:43
Минобороны РФ 6 марта сообщило, что российские войска нанесли высокоточными ракетами удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров ВСУ.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАОдессаВладимир Зеленскийбазаракетный удар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала