https://1prime.ru/20240309/846110543.html

"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия

"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия - 09.03.2024, ПРАЙМ

"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия

Воздушно-космические силы РФ наносят точные удары по линии обороны украинской авиационными бомбами и эффективно ее уничтожают, заявил в своем репортаже для Bild | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T12:24+0300

2024-03-09T12:24+0300

2024-03-09T12:34+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Воздушно-космические силы РФ наносят точные удары по линии обороны украинской авиационными бомбами и эффективно ее уничтожают, заявил в своем репортаже для Bild немецкий журналист Юлиан Репке."Какая невероятная точность!" — сказал он, комментируя удары этим видом боеприпасов.По словам журналиста, что эффект точности достигается универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).Репке отметил, что применение бомб, оснащенным таким устройствами оказывает на ВСУ серьезное давление, так как они уничтожают множество украинских военных."Это все свободнопадающие бомбы, <…>, но благодаря этому модулю, оснащающему их складными крыльями и российской навигационной системой ГЛОНАСС, они бьют точно в цель", — заключил Репке.УМПК представляет собой комплект оборудования, предназначенный для преобразования свободнопадающих авиационных бомб в планирующие управляемые (самонаводящиеся) боеприпасы. Конструктивно УМПК состоит из раскладного крыла, системы управления, фюзеляжа, узлов крепления к самой бомбе и других вспомогательных элементов. Управление ими осуществляется, предположительно, с помощью спутниковой навигации и инерциальной навигационной системы.

https://1prime.ru/20240308/846102464.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вкс россии, сво