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"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия - 09.03.2024, ПРАЙМ
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"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия
"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия - 09.03.2024, ПРАЙМ
"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия
Воздушно-космические силы РФ наносят точные удары по линии обороны украинской авиационными бомбами и эффективно ее уничтожают, заявил в своем репортаже для Bild | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T12:24+0300
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Воздушно-космические силы РФ наносят точные удары по линии обороны украинской авиационными бомбами и эффективно ее уничтожают, заявил в своем репортаже для Bild немецкий журналист Юлиан Репке."Какая невероятная точность!" — сказал он, комментируя удары этим видом боеприпасов.По словам журналиста, что эффект точности достигается универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).Репке отметил, что применение бомб, оснащенным таким устройствами оказывает на ВСУ серьезное давление, так как они уничтожают множество украинских военных."Это все свободнопадающие бомбы, &lt;…&gt;, но благодаря этому модулю, оснащающему их складными крыльями и российской навигационной системой ГЛОНАСС, они бьют точно в цель", — заключил Репке.УМПК представляет собой комплект оборудования, предназначенный для преобразования свободнопадающих авиационных бомб в планирующие управляемые (самонаводящиеся) боеприпасы. Конструктивно УМПК состоит из раскладного крыла, системы управления, фюзеляжа, узлов крепления к самой бомбе и других вспомогательных элементов. Управление ими осуществляется, предположительно, с помощью спутниковой навигации и инерциальной навигационной системы.
https://1prime.ru/20240308/846102464.html
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Спецоперация на Украине, ВКС России, СВО
12:24 09.03.2024 (обновлено: 12:34 09.03.2024)
 
"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия

Репке: российская армия применяет авиабомбы с невероятной точностью

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк#Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России
#Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Воздушно-космические силы РФ наносят точные удары по линии обороны украинской авиационными бомбами и эффективно ее уничтожают, заявил в своем репортаже для Bild немецкий журналист Юлиан Репке.
"Какая невероятная точность!" — сказал он, комментируя удары этим видом боеприпасов.
По словам журналиста, что эффект точности достигается универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
Репке отметил, что применение бомб, оснащенным таким устройствами оказывает на ВСУ серьезное давление, так как они уничтожают множество украинских военных.
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"Это все свободнопадающие бомбы, <…>, но благодаря этому модулю, оснащающему их складными крыльями и российской навигационной системой ГЛОНАСС, они бьют точно в цель", — заключил Репке.
УМПК представляет собой комплект оборудования, предназначенный для преобразования свободнопадающих авиационных бомб в планирующие управляемые (самонаводящиеся) боеприпасы. Конструктивно УМПК состоит из раскладного крыла, системы управления, фюзеляжа, узлов крепления к самой бомбе и других вспомогательных элементов. Управление ими осуществляется, предположительно, с помощью спутниковой навигации и инерциальной навигационной системы.
 
Спецоперация на УкраинеВКС РоссииСВО
 
 
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