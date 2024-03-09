https://1prime.ru/20240309/846111348.html

Эрдоган назвал правительство Нетаньяху "сегодняшними нацистами"

Эрдоган назвал правительство Нетаньяху "сегодняшними нацистами" - 09.03.2024, ПРАЙМ

Эрдоган назвал правительство Нетаньяху "сегодняшними нацистами"

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху и его кабмин внесли свои имена в ряд "сегодняшних нацистов", заявил в ходе выступления в субботу президент Турции Реджеп... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T13:25+0300

2024-03-09T13:25+0300

2024-03-09T13:25+0300

политика

реджеп тайип эрдоган

биньямин нетаньяху

сектор газа

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АНКАРА, 9 мар – ПРАЙМ. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху и его кабмин внесли свои имена в ряд "сегодняшних нацистов", заявил в ходе выступления в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "С 7 октября (с начала военных действий в секторе Газа — ред.) мы столкнулись с множеством позорных инцидентов, которые разбили наши сердца. Нетаньяху и его правительство в результате преступлений против человечности, которые они совершили в секторе Газа, приравняли свои имена к Гитлеру, Муссолини... в качестве сегодняшних нацистов", — сказал он. Эрдоган отметил, что с первого дня "израильских атак на Газу" Анкара мобилизовала все силы и средства. По его словам, Турция выступала от имени палестинцев на международных встречах, в которых принимала участие, а на этой неделе принимала палестинского лидера Махмуда Аббаса в Анкаре. "Мы одна из тех стран, которые не забывают о резне в Газе... Если 15 лет назад Тайип Эрдоган стоял перед лицом убийц, говоря "one mınute" (речь идет о знаменитой фразе Эрдогана в ходе дебатов на Давосском форуме – ред.), то сегодня он (уже — ред.) твердо стоит на той же точке", — сказал турецкий лидер. Утром 7 октября прошлого года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://1prime.ru/20240307/usa-846066090.html

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реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, сектор газа