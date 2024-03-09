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Консолидированная прибыль "КазТрансОйл" выросла на 14 процентов - 09.03.2024, ПРАЙМ
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Консолидированная прибыль "КазТрансОйл" выросла на 14 процентов
Консолидированная прибыль "КазТрансОйл" выросла на 14 процентов - 09.03.2024, ПРАЙМ
Консолидированная прибыль "КазТрансОйл" выросла на 14 процентов
Консолидированная прибыль АО "КазТрансОйл" Кахастана по итогам 2023 года составила около 656 миллионов долларов, что на 14% выше аналогичного показателя 2022... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T13:32+0300
2024-03-09T13:32+0300
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АЛМА-АТА, 9 мар – ПРАЙМ. Консолидированная прибыль АО "КазТрансОйл" Кахастана по итогам 2023 года составила около 656 миллионов долларов, что на 14% выше аналогичного показателя 2022 года, сообщается на сайте компании "КазТрансОйл". "Консолидированная чистая прибыль АО "КазТрансОйл" по итогам 2023 года составила 32 млрд 845,3 млн тенге (72 млн 537 тысяч долларов), что на 66% выше результата 2022 года. При этом, выручка отдельно по АО "КазТрансОйл" за 2023 года составила 240 млрд 988,2 млн тенге (538 млн 649 тысяч долларов), что на 14% выше аналогичного показателя 2022 года", - сообщается в пресс-релизе компании. Отмечается, что чистая прибыль отдельно по АО "КазТрансОйл" по итогам 2023 года составила 18 млрд 041,9 млн тенге (40 млн 326 тысяч долларов), что на 116% выше показателя 2022 года.
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казтрансойл, прибыль
КазТрансОйл, прибыль
13:32 09.03.2024
 
Консолидированная прибыль "КазТрансОйл" выросла на 14 процентов

Консолидированная прибыль "КазТрансОйл" в 2023 году выросла на 14%, до 656 млн долларов

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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АЛМА-АТА, 9 мар – ПРАЙМ. Консолидированная прибыль АО "КазТрансОйл" Кахастана по итогам 2023 года составила около 656 миллионов долларов, что на 14% выше аналогичного показателя 2022 года, сообщается на сайте компании "КазТрансОйл".
"Консолидированная чистая прибыль АО "КазТрансОйл" по итогам 2023 года составила 32 млрд 845,3 млн тенге (72 млн 537 тысяч долларов), что на 66% выше результата 2022 года. При этом, выручка отдельно по АО "КазТрансОйл" за 2023 года составила 240 млрд 988,2 млн тенге (538 млн 649 тысяч долларов), что на 14% выше аналогичного показателя 2022 года", - сообщается в пресс-релизе компании.
Отмечается, что чистая прибыль отдельно по АО "КазТрансОйл" по итогам 2023 года составила 18 млрд 041,9 млн тенге (40 млн 326 тысяч долларов), что на 116% выше показателя 2022 года.
 
КазТрансОйлприбыль
 
 
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