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Психиатр заметила в поведении Байдена признаки приема стимуляторов - 09.03.2024, ПРАЙМ
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Психиатр заметила в поведении Байдена признаки приема стимуляторов
Психиатр заметила в поведении Байдена признаки приема стимуляторов - 09.03.2024, ПРАЙМ
Психиатр заметила в поведении Байдена признаки приема стимуляторов
Президент США Джо Байден в ходе выступления в конгрессе с посланием "О положении союза" выглядел так, будто бы перед этим принял стимуляторы, которые позволяют... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T13:52+0300
2024-03-09T13:58+0300
политика
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ходе выступления в конгрессе с посланием "О положении союза" выглядел так, будто бы перед этим принял стимуляторы, которые позволяют скрыть снижение когнитивных способностей, заявила газете Washington Times психиатр Кэрол Либерман, работавшая с пожилыми пациентами с деменцией.Она отметила, что скорость и громкость речи американского лидера может служить признаком употребления аддералла (препарат на основе амфетамина) либо другого лекарства со схожим составом. "Если вы посмотрите на то, как обычно себя ведет Джо Байден, как он медленно (говорит — ред.) и спотыкается, по сравнению с тем, каким он был во время (выступления — ред.) "О положении союза" — пылким и гневным, – (то заметите, что – ред.) это признаки, характерные для человека, принимающего аддералл или любой другой амфетамин", — пояснила она и отметила, что жесты Байдена во время речи были для него крайне не характерны. Так, обычно он опирается на кафедру, а в этот раз часто жестикулировал и шевелил руками в быстром темпе. Представители Белого дома опровергли предположения о возможном употреблении Байденом таких препаратов перед выступлением.Общее время выступления Байдена с речью составило один час и восемь минут. Выступление неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.
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джо байден, сша
Политика, Джо Байден, США
13:52 09.03.2024 (обновлено: 13:58 09.03.2024)
 
Психиатр заметила в поведении Байдена признаки приема стимуляторов

Психиатр Либерман: Байден мог принять стимуляторы перед выступлением в конгрессе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ходе выступления в конгрессе с посланием "О положении союза" выглядел так, будто бы перед этим принял стимуляторы, которые позволяют скрыть снижение когнитивных способностей, заявила газете Washington Times психиатр Кэрол Либерман, работавшая с пожилыми пациентами с деменцией.
Она отметила, что скорость и громкость речи американского лидера может служить признаком употребления аддералла (препарат на основе амфетамина) либо другого лекарства со схожим составом.
"Если вы посмотрите на то, как обычно себя ведет Джо Байден, как он медленно (говорит — ред.) и спотыкается, по сравнению с тем, каким он был во время (выступления — ред.) "О положении союза" — пылким и гневным, – (то заметите, что – ред.) это признаки, характерные для человека, принимающего аддералл или любой другой амфетамин", — пояснила она и отметила, что жесты Байдена во время речи были для него крайне не характерны. Так, обычно он опирается на кафедру, а в этот раз часто жестикулировал и шевелил руками в быстром темпе.
Представители Белого дома опровергли предположения о возможном употреблении Байденом таких препаратов перед выступлением.
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Общее время выступления Байдена с речью составило один час и восемь минут. Выступление неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.
 
ПолитикаДжо БайденСША
 
 
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