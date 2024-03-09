https://1prime.ru/20240309/846112792.html

Названа стоимость восстановления сектора Газа

Названа стоимость восстановления сектора Газа - 09.03.2024, ПРАЙМ

Названа стоимость восстановления сектора Газа

Восстановление сектора Газа обойдется в 90 миллиардов долларов, заявил в субботу в ходе выступления в Каире президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T15:47+0300

2024-03-09T15:47+0300

2024-03-09T15:47+0300

политика

сектор газа

восстановление

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ТУНИС, 9 мар - ПРАЙМ. Восстановление сектора Газа обойдется в 90 миллиардов долларов, заявил в субботу в ходе выступления в Каире президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. "Стоимость восстановления сектора Газа составляет 90 миллиардов долларов", — сказал он. Утром 7 октября прошлого года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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сектор газа, восстановление