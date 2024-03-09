https://1prime.ru/20240309/846113678.html

Британский премьер не исключил помощи при поставке ракет Taurus Киеву

Британский премьер не исключил помощи при поставке ракет Taurus Киеву - 09.03.2024, ПРАЙМ

Британский премьер не исключил помощи при поставке ракет Taurus Киеву

Соединенное королевство готово помочь Германии в решении проблем, которые препятствуют поставке ракет Taurus Украине, либо рассмотреть вариант с приобретением... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T17:09+0300

2024-03-09T17:09+0300

2024-03-09T17:15+0300

спецоперация на украине

дэвид кэмерон

германия

taurus

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БЕРЛИН, 9 мар - ПРАЙМ. Соединенное королевство готово помочь Германии в решении проблем, которые препятствуют поставке ракет Taurus Украине, либо рассмотреть вариант с приобретением этих ракет у Берлина и передачей британских ракет Storm Shadow Киеву, заявил в интервью газете Sueddeutsche Zeitun министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмеронg. "Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", — сказал он, отвечая на вопрос, могла бы Британия помочь ФРГ решить вопросы, мешающие поставкам Taurus Киеву. Британский премьер также заверил, что в случае применения данных ракет можно наложить ограничения, позволяющие избежать эскалации. Он также отметил, что Лондон доверяет в этом вопросе Киеву и его обещаниям. Кроме того, Кэмерон исключил передачи немецких ракет Лондону. "Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы планируем", — ответил он на вопрос, возможен ли "круговой обмен", при котором Берлин отправил бы Лондону ракеты Taurus, а тот, в свою очередь, Storm Shadow на Украину. В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей британского правительства, что Британия предложила ФРГ продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок ракет Taurus Киеву и отметил, что для контроля их применения необходимо участие немецких военных. Шольц и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны. Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://1prime.ru/20240307/846071445.html

германия

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дэвид кэмерон, германия, taurus