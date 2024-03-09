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Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина
Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина - 09.03.2024, ПРАЙМ
Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина
Румыны и венгры на территории Украины могут организовать референдум о выходе из состава республики, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T17:42+0300
2024-03-09T17:42+0300
2024-03-09T17:44+0300
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Румыны и венгры на территории Украины могут организовать референдум о выходе из состава республики, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."На Украине есть этнические группы. У Румынии есть территориальные претензии, у Венгрии тоже есть. В этом случае, я предполагаю, может быть референдум, который приведет к передаче (этих земель. — Прим. ред.)", — отметил он.Риттер уточнил, что среди них хотят бороться за право народов на самоопределение. Эксперт полагает, что для упомянутых этнических групп власти в виде Будапешта и Бухареста будут предпочтительнее.По словам экс-разведчика, Москва не позволит расширения Польши за счет украинских регионов, так как это может угрожать ее безопасности.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Варшава рассчитывает фактически разделить Украину на части и ожидает поддержки от Вашингтона и Лондона.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, ПОЛЬША
Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина
Риттер: территории с венгерским населением хотят выйти из состава Украины
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ.
Румыны и венгры на территории Украины могут организовать референдум о выходе из состава республики, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works
.
"На Украине есть этнические группы. У Румынии есть территориальные претензии, у Венгрии тоже есть. В этом случае, я предполагаю, может быть референдум, который приведет к передаче (этих земель. — Прим. ред.)", — отметил он.
Риттер уточнил, что среди них хотят бороться за право народов на самоопределение. Эксперт полагает, что для упомянутых этнических групп власти в виде Будапешта и Бухареста будут предпочтительнее.
По словам экс-разведчика, Москва не позволит расширения Польши за счет украинских регионов, так как это может угрожать ее безопасности.
Офицер разведки объяснил, как Макрон пытается втянуть США в войну с Россией
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Варшава рассчитывает фактически разделить Украину на части и ожидает поддержки от Вашингтона и Лондона.