https://1prime.ru/20240309/846114755.html

Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина

Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина - 09.03.2024, ПРАЙМ

Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина

Румыны и венгры на территории Украины могут организовать референдум о выходе из состава республики, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T17:42+0300

2024-03-09T17:42+0300

2024-03-09T17:44+0300

спецоперация на украине

сша

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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Румыны и венгры на территории Украины могут организовать референдум о выходе из состава республики, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."На Украине есть этнические группы. У Румынии есть территориальные претензии, у Венгрии тоже есть. В этом случае, я предполагаю, может быть референдум, который приведет к передаче (этих земель. — Прим. ред.)", — отметил он.Риттер уточнил, что среди них хотят бороться за право народов на самоопределение. Эксперт полагает, что для упомянутых этнических групп власти в виде Будапешта и Бухареста будут предпочтительнее.По словам экс-разведчика, Москва не позволит расширения Польши за счет украинских регионов, так как это может угрожать ее безопасности.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Варшава рассчитывает фактически разделить Украину на части и ожидает поддержки от Вашингтона и Лондона.

https://1prime.ru/20240309/846105002.html

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украина

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сша, украина, россия, польша