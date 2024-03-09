Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина - 09.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240309/846114755.html
Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина
Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина - 09.03.2024, ПРАЙМ
Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина
Румыны и венгры на территории Украины могут организовать референдум о выходе из состава республики, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T17:42+0300
2024-03-09T17:44+0300
спецоперация на украине
сша
украина
россия
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/56/841335648_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_07a1e2e0e2ea6df770b5b3b3e8de5faa.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Румыны и венгры на территории Украины могут организовать референдум о выходе из состава республики, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."На Украине есть этнические группы. У Румынии есть территориальные претензии, у Венгрии тоже есть. В этом случае, я предполагаю, может быть референдум, который приведет к передаче (этих земель. — Прим. ред.)", — отметил он.Риттер уточнил, что среди них хотят бороться за право народов на самоопределение. Эксперт полагает, что для упомянутых этнических групп власти в виде Будапешта и Бухареста будут предпочтительнее.По словам экс-разведчика, Москва не позволит расширения Польши за счет украинских регионов, так как это может угрожать ее безопасности.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Варшава рассчитывает фактически разделить Украину на части и ожидает поддержки от Вашингтона и Лондона.
https://1prime.ru/20240309/846105002.html
сша
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/56/841335648_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_fa790e39e0385c2a3fe2eb5deda07907.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, россия, польша
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, ПОЛЬША
17:42 09.03.2024 (обновлено: 17:44 09.03.2024)
 
Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина

Риттер: территории с венгерским населением хотят выйти из состава Украины

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardСтатуя Свободы и краны в доках в Джерси, Нью-Йорк, США
Статуя Свободы и краны в доках в Джерси, Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Румыны и венгры на территории Украины могут организовать референдум о выходе из состава республики, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"На Украине есть этнические группы. У Румынии есть территориальные претензии, у Венгрии тоже есть. В этом случае, я предполагаю, может быть референдум, который приведет к передаче (этих земель. — Прим. ред.)", — отметил он.
Риттер уточнил, что среди них хотят бороться за право народов на самоопределение. Эксперт полагает, что для упомянутых этнических групп власти в виде Будапешта и Бухареста будут предпочтительнее.
По словам экс-разведчика, Москва не позволит расширения Польши за счет украинских регионов, так как это может угрожать ее безопасности.
Акция протеста против повышения пенсионного возраста во Франции - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
Офицер разведки объяснил, как Макрон пытается втянуть США в войну с Россией
06:42
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Варшава рассчитывает фактически разделить Украину на части и ожидает поддержки от Вашингтона и Лондона.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАРОССИЯПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала