https://1prime.ru/20240309/846115290.html

WP сообщила, кому звонит Байден перед сложными решениями

WP сообщила, кому звонит Байден перед сложными решениями - 09.03.2024, ПРАЙМ

WP сообщила, кому звонит Байден перед сложными решениями

Во время принятия трудных решений президент США Джо Байден советуется с политиками с опытом избирательных кампаний, а не с профессиональными госслужащими,... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T19:00+0300

2024-03-09T19:00+0300

2024-03-09T19:01+0300

сша

джо байден

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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Во время принятия трудных решений президент США Джо Байден советуется с политиками с опытом избирательных кампаний, а не с профессиональными госслужащими, сообщает газета The Washington Post.Журналисты WP отмечают, что избирательные кампании сильно повлияли на жизнь американского лидера: за 50 лет политической карьеры он более десяти раз участвовал в выборах, и это "дает ему инстинктивное доверие к другим людям, которым, как и ему, приходилось убеждать избирателей, успокаивать толпу, дискутировать с оппонентами и сталкиваться с последствиями принятия плохих решений".У Байдена есть несколько доверенных лиц, которые занимают ответственные государственные посты по его инициативе, на чье мнение он полагается, указывает WP."[...] когда неполитические помощники дают политические советы, Байден быстро напоминает им: "Подождите, вы никогда не баллотировались на пост". Затем он часто обращается к кому-то, у кого есть телефон, или берет трубку, чтобы найти кого-то – демократа или республиканца, действующего политика или пенсионера, городского или сельского. В большинстве случаев президент неожиданно ловит законодателей, иногда заставляя их искать тихое место для разговора", – сообщает газета.Один из политиков, с которыми советуется Байден – его друг, сенатор-демократ от Делавэра Крис Кунс – в интервью изданию объяснил поведение американского лидера.По информации издания, сенатор-демократ от Делавэра Крис Кунс, политик и друг Байдена, объяснил его поведение пониманием со стороны американского президента об ответственности перед народом, поэтому считает важным советоваться с людьми, "которые понимают разницу между абстрактной политикой".

https://1prime.ru/20240309/846111727.html

сша

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сша, джо байден