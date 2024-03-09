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WP сообщила, кому звонит Байден перед сложными решениями - 09.03.2024, ПРАЙМ
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WP сообщила, кому звонит Байден перед сложными решениями
WP сообщила, кому звонит Байден перед сложными решениями - 09.03.2024, ПРАЙМ
WP сообщила, кому звонит Байден перед сложными решениями
Во время принятия трудных решений президент США Джо Байден советуется с политиками с опытом избирательных кампаний, а не с профессиональными госслужащими,... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T19:00+0300
2024-03-09T19:01+0300
сша
джо байден
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Во время принятия трудных решений президент США Джо Байден советуется с политиками с опытом избирательных кампаний, а не с профессиональными госслужащими, сообщает газета The Washington Post.Журналисты WP отмечают, что избирательные кампании сильно повлияли на жизнь американского лидера: за 50 лет политической карьеры он более десяти раз участвовал в выборах, и это "дает ему инстинктивное доверие к другим людям, которым, как и ему, приходилось убеждать избирателей, успокаивать толпу, дискутировать с оппонентами и сталкиваться с последствиями принятия плохих решений".У Байдена есть несколько доверенных лиц, которые занимают ответственные государственные посты по его инициативе, на чье мнение он полагается, указывает WP."[...] когда неполитические помощники дают политические советы, Байден быстро напоминает им: "Подождите, вы никогда не баллотировались на пост". Затем он часто обращается к кому-то, у кого есть телефон, или берет трубку, чтобы найти кого-то – демократа или республиканца, действующего политика или пенсионера, городского или сельского. В большинстве случаев президент неожиданно ловит законодателей, иногда заставляя их искать тихое место для разговора", – сообщает газета.Один из политиков, с которыми советуется Байден – его друг, сенатор-демократ от Делавэра Крис Кунс – в интервью изданию объяснил поведение американского лидера.По информации издания, сенатор-демократ от Делавэра Крис Кунс, политик и друг Байдена, объяснил его поведение пониманием со стороны американского президента об ответственности перед народом, поэтому считает важным советоваться с людьми, "которые понимают разницу между абстрактной политикой".
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сша, джо байден
США, Джо Байден
19:00 09.03.2024 (обновлено: 19:01 09.03.2024)
 
WP сообщила, кому звонит Байден перед сложными решениями

WP: Джо Байден при принятии решений советуется с сенаторами

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
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© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Во время принятия трудных решений президент США Джо Байден советуется с политиками с опытом избирательных кампаний, а не с профессиональными госслужащими, сообщает газета The Washington Post.
Журналисты WP отмечают, что избирательные кампании сильно повлияли на жизнь американского лидера: за 50 лет политической карьеры он более десяти раз участвовал в выборах, и это "дает ему инстинктивное доверие к другим людям, которым, как и ему, приходилось убеждать избирателей, успокаивать толпу, дискутировать с оппонентами и сталкиваться с последствиями принятия плохих решений".
У Байдена есть несколько доверенных лиц, которые занимают ответственные государственные посты по его инициативе, на чье мнение он полагается, указывает WP.
"[...] когда неполитические помощники дают политические советы, Байден быстро напоминает им: "Подождите, вы никогда не баллотировались на пост". Затем он часто обращается к кому-то, у кого есть телефон, или берет трубку, чтобы найти кого-то – демократа или республиканца, действующего политика или пенсионера, городского или сельского. В большинстве случаев президент неожиданно ловит законодателей, иногда заставляя их искать тихое место для разговора", – сообщает газета.
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Один из политиков, с которыми советуется Байден – его друг, сенатор-демократ от Делавэра Крис Кунс – в интервью изданию объяснил поведение американского лидера.
По информации издания, сенатор-демократ от Делавэра Крис Кунс, политик и друг Байдена, объяснил его поведение пониманием со стороны американского президента об ответственности перед народом, поэтому считает важным советоваться с людьми, "которые понимают разницу между абстрактной политикой".
 
СШАДжо Байден
 
 
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