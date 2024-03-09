https://1prime.ru/20240309/846115724.html

Байден подписал проект бюджета для части федеральных ведомств США

Байден подписал проект бюджета для части федеральных ведомств США - 09.03.2024, ПРАЙМ

Байден подписал проект бюджета для части федеральных ведомств США

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении около 460 миллиардов долларов для финансирования части федеральных ведомств, сообщил Белый дом. | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T19:58+0300

2024-03-09T19:58+0300

2024-03-09T19:58+0300

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал закон о выделении около 460 миллиардов долларов для финансирования части федеральных ведомств, сообщил Белый дом. Законопроект ранее поддержали обе палаты американского конгресса. Закон регулирует ассигнования для части ведомств, включая минсельхоз, минторг, минюст и другие, покрывая тем самым примерно 30% от общего федерального бюджета на текущий год (460 миллиардов долларов из 1,66 триллиона). Ассигнования для оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, законодателям необходимо согласовать до 22 марта, чтобы избежать вынужденной приостановки работы федеральных структур ввиду отсутствия финансирования.

https://1prime.ru/20240309/846115290.html

сша

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сша, джо байден