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Байден подписал проект бюджета для части федеральных ведомств США - 09.03.2024, ПРАЙМ
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Байден подписал проект бюджета для части федеральных ведомств США
Байден подписал проект бюджета для части федеральных ведомств США - 09.03.2024, ПРАЙМ
Байден подписал проект бюджета для части федеральных ведомств США
Президент США Джо Байден подписал закон о выделении около 460 миллиардов долларов для финансирования части федеральных ведомств, сообщил Белый дом. | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T19:58+0300
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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал закон о выделении около 460 миллиардов долларов для финансирования части федеральных ведомств, сообщил Белый дом. Законопроект ранее поддержали обе палаты американского конгресса. Закон регулирует ассигнования для части ведомств, включая минсельхоз, минторг, минюст и другие, покрывая тем самым примерно 30% от общего федерального бюджета на текущий год (460 миллиардов долларов из 1,66 триллиона). Ассигнования для оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, законодателям необходимо согласовать до 22 марта, чтобы избежать вынужденной приостановки работы федеральных структур ввиду отсутствия финансирования.
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сша, джо байден
США, Джо Байден
19:58 09.03.2024
 
Байден подписал проект бюджета для части федеральных ведомств США

Белый дом: Байден подписал закон о выделении $460 млрд для части федеральных ведомств США

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал закон о выделении около 460 миллиардов долларов для финансирования части федеральных ведомств, сообщил Белый дом.
Законопроект ранее поддержали обе палаты американского конгресса.
Закон регулирует ассигнования для части ведомств, включая минсельхоз, минторг, минюст и другие, покрывая тем самым примерно 30% от общего федерального бюджета на текущий год (460 миллиардов долларов из 1,66 триллиона).
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Ассигнования для оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, законодателям необходимо согласовать до 22 марта, чтобы избежать вынужденной приостановки работы федеральных структур ввиду отсутствия финансирования.
 
СШАДжо Байден
 
 
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