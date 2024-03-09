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В США назвали условия для прекращения конфликта на Украине - 09.03.2024, ПРАЙМ
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В США назвали условия для прекращения конфликта на Украине
В США назвали условия для прекращения конфликта на Украине - 09.03.2024, ПРАЙМ
В США назвали условия для прекращения конфликта на Украине
Чем быстрее США перестанут помогать Киеву, тем быстрее завершится конфликт, сообщил бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T20:44+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Чем быстрее США перестанут помогать Киеву, тем быстрее завершится конфликт, сообщил бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор."Я предлагаю следующие пункты для разрешения конфликта на Украине", – отметил в соцсети X отставной офицер.Макгрегор добавил, что помимо упомянутого шага, Белому дому стоит сообщить российским властям и союзникам об искреннем намерении закончить конфликт.В этом случае переговоры "положат конец страданиям украинцев", — подытожил экс-советник главы Пентагона.Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
20:44 09.03.2024 (обновлено: 20:46 09.03.2024)
 
В США назвали условия для прекращения конфликта на Украине

Полковник Макгрегор: для мира на Украине США нужно прекратить поддерживать Киев

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Чем быстрее США перестанут помогать Киеву, тем быстрее завершится конфликт, сообщил бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
"Я предлагаю следующие пункты для разрешения конфликта на Украине", – отметил в соцсети X отставной офицер.
Макгрегор добавил, что помимо упомянутого шага, Белому дому стоит сообщить российским властям и союзникам об искреннем намерении закончить конфликт.
В этом случае переговоры "положат конец страданиям украинцев", — подытожил экс-советник главы Пентагона.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
Европа должна готовиться к выходу США из НАТО, пишет СМИ
19:28
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНА
 
 
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