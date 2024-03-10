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В Конгрессе США началась война за Украину, сообщает Washington Times

В Конгрессе США началась война за Украину, сообщает Washington Times - 10.03.2024, ПРАЙМ

В Конгрессе США началась война за Украину, сообщает Washington Times

Конгрессмены, выступающие за отправку средств Украине, вступают в борьбу со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, который, невзирая на давление, так... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T06:35+0300

2024-03-10T06:35+0300

2024-03-10T07:23+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Конгрессмены, выступающие за отправку средств Украине, вступают в борьбу со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, который, невзирая на давление, так и не вынес на голосование вопрос помощи другим государствам. В конгрессе появляются альтернативные законопроекты о помощи Киеву и звучат угрозы отставки в адрес Джонсона. Об этом рассказывает The Washington Times.Как сообщается, членам команды спикера дали понять, что Джонсон намерен дождаться окончания цикла одобрения конгрессом расходов правительства на 2024 финансовый год и только после этого выносить на повестку законопроект о поддержке других государств и охране границы. Таким образом, конгресс может вернуться к вопросу лишь после 22 марта.В результате сопротивления Джонсона в палате представителей появились две альтернативные инициативы. Первая заключается в предоставлении урезанного пакета помощи на $66 миллиардов Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону.Это предложение поддерживают такие умеренные республиканцы, как Дон Бэкон из Небраски и Брайан Фитцпатрик из Пенсильвании, а также председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.Другое предложение исходит от уже упоминавшегося Фицпатрика, который в случае отказа от первого варианта грозит Джонсону петицией об отставке, которая позволит выносить законопроекты на голосование без одобрения спикера.

https://1prime.ru/20240308/846087327.html

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сша, конгресс сша, майк джонсон, помощь