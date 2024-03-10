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В Конгрессе США началась война за Украину, сообщает Washington Times - 10.03.2024, ПРАЙМ
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В Конгрессе США началась война за Украину, сообщает Washington Times
В Конгрессе США началась война за Украину, сообщает Washington Times - 10.03.2024, ПРАЙМ
В Конгрессе США началась война за Украину, сообщает Washington Times
Конгрессмены, выступающие за отправку средств Украине, вступают в борьбу со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, который, невзирая на давление, так... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T06:35+0300
2024-03-10T07:23+0300
спецоперация на украине
сша
конгресс сша
майк джонсон
помощь
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Конгрессмены, выступающие за отправку средств Украине, вступают в борьбу со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, который, невзирая на давление, так и не вынес на голосование вопрос помощи другим государствам. В конгрессе появляются альтернативные законопроекты о помощи Киеву и звучат угрозы отставки в адрес Джонсона. Об этом рассказывает The Washington Times.Как сообщается, членам команды спикера дали понять, что Джонсон намерен дождаться окончания цикла одобрения конгрессом расходов правительства на 2024 финансовый год и только после этого выносить на повестку законопроект о поддержке других государств и охране границы. Таким образом, конгресс может вернуться к вопросу лишь после 22 марта.В результате сопротивления Джонсона в палате представителей появились две альтернативные инициативы. Первая заключается в предоставлении урезанного пакета помощи на $66 миллиардов Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону.Это предложение поддерживают такие умеренные республиканцы, как Дон Бэкон из Небраски и Брайан Фитцпатрик из Пенсильвании, а также председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.Другое предложение исходит от уже упоминавшегося Фицпатрика, который в случае отказа от первого варианта грозит Джонсону петицией об отставке, которая позволит выносить законопроекты на голосование без одобрения спикера.
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сша, конгресс сша, майк джонсон, помощь
Спецоперация на Украине, США, Конгресс США, Майк Джонсон, помощь
06:35 10.03.2024 (обновлено: 07:23 10.03.2024)
 
В Конгрессе США началась война за Украину, сообщает Washington Times

WT: в конгрессе США объявили войну спикеру Джонсону за отказ от помощи Украине

© Фото : Mike JohnsonМайк Джонсон
Майк Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© Фото : Mike Johnson
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Конгрессмены, выступающие за отправку средств Украине, вступают в борьбу со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, который, невзирая на давление, так и не вынес на голосование вопрос помощи другим государствам. В конгрессе появляются альтернативные законопроекты о помощи Киеву и звучат угрозы отставки в адрес Джонсона. Об этом рассказывает The Washington Times.
Как сообщается, членам команды спикера дали понять, что Джонсон намерен дождаться окончания цикла одобрения конгрессом расходов правительства на 2024 финансовый год и только после этого выносить на повестку законопроект о поддержке других государств и охране границы. Таким образом, конгресс может вернуться к вопросу лишь после 22 марта.
В результате сопротивления Джонсона в палате представителей появились две альтернативные инициативы. Первая заключается в предоставлении урезанного пакета помощи на $66 миллиардов Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону.
Это предложение поддерживают такие умеренные республиканцы, как Дон Бэкон из Небраски и Брайан Фитцпатрик из Пенсильвании, а также председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
"Только об Украине". В конгрессе раскритиковали речь Байдена
8 марта, 06:16
Другое предложение исходит от уже упоминавшегося Фицпатрика, который в случае отказа от первого варианта грозит Джонсону петицией об отставке, которая позволит выносить законопроекты на голосование без одобрения спикера.
 
Спецоперация на УкраинеСШАКонгресс СШАМайк Джонсонпомощь
 
 
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