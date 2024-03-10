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Пленный украинец рассказал, как рота потеряла 90 процентов солдат
Пленный украинец рассказал, как рота потеряла 90 процентов солдат - 10.03.2024, ПРАЙМ
Пленный украинец рассказал, как рота потеряла 90 процентов солдат
С 22 сентября 2023 года от батальона в составе 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ осталась одна треть, а от роты в 106 человек - 14 военных, рассказал... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T06:40+0300
2024-03-10T06:40+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. С 22 сентября 2023 года от батальона в составе 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ осталась одна треть, а от роты в 106 человек - 14 военных, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн. "Да, потери большие… 16 сентября мы заехали, с 22 у нас БРка (боевое распоряжение) ... на данный момент у нас уже собирают с первой роты, со второй и с третьей роты", - рассказал он. По словам Гуприна, из состава батальона осталась примерно треть. "Треть где-то и осталась. Может, если не меньше... Если начинают брать уже мехводов и наводчиков, уже же понятно, что людей нет", - сказал военнопленный. При этом в роте, отметил он, осталось 14 человек. "Если по штатке там 104 или 106 человек... Ну, 100 человек, грубо говоря... (Осталось) 14 где-то. Ну там мало очень, очень мало", - сказал Гуприн. Пленный также сообщил, что украинских пехотинцев в учебных центрах ВСУ массово готовят к десантированию с американских бронетранспортеров М113. Гуприн служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. В плен сдался в начале марта 2024 года.
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пленные, всу, потери
Спецоперация на Украине, пленные, ВСУ, потери
Пленный украинец рассказал, как рота потеряла 90 процентов солдат
Украинский пленный Гуприн: из роты в 100 человек в живых остались только 14
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. С 22 сентября 2023 года от батальона в составе 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ осталась одна треть, а от роты в 106 человек - 14 военных, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн.
"Да, потери большие… 16 сентября мы заехали, с 22 у нас БРка (боевое распоряжение) ... на данный момент у нас уже собирают с первой роты, со второй и с третьей роты", - рассказал он.
По словам Гуприна, из состава батальона осталась примерно треть. "Треть где-то и осталась. Может, если не меньше... Если начинают брать уже мехводов и наводчиков, уже же понятно, что людей нет", - сказал военнопленный.
При этом в роте, отметил он, осталось 14 человек. "Если по штатке там 104 или 106 человек... Ну, 100 человек, грубо говоря... (Осталось) 14 где-то. Ну там мало очень, очень мало", - сказал Гуприн.
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Пленный также сообщил, что украинских пехотинцев в учебных центрах ВСУ массово готовят к десантированию с американских бронетранспортеров М113.
Гуприн служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. В плен сдался в начале марта 2024 года.