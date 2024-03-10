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В Курске рассказали о пострадавших после обстрела ВСУ 10 марта - 10.03.2024, ПРАЙМ
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В Курске рассказали о пострадавших после обстрела ВСУ 10 марта
В Курске рассказали о пострадавших после обстрела ВСУ 10 марта - 10.03.2024, ПРАЙМ
В Курске рассказали о пострадавших после обстрела ВСУ 10 марта
Женщина погибла при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ в Курской области, ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывается медицинская помощь,... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T08:34+0300
2024-03-10T09:09+0300
спецоперация на украине
россия
курская область
всу
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Женщина погибла при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ в Курской области, ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывается медицинская помощь, сообщилв своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Её супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Раненому желаю скорейшего выздоровления, его состояние держу на контроле", - написал губернатор.Кроме того, Старовойт добавил, что получило повреждения еще одно домовладение. По его словам, на текущий момент в атакованном населенном пункте отсутствует свет, на месте возгорания работают пожарные бригады. Позднее губернатор Старовойт сообщал, что на территории нефтебазы в Курской области упал и загорелся украинский дрон.
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россия, курская область, всу, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Курская область, ВСУ, УКРАИНА
08:34 10.03.2024 (обновлено: 09:09 10.03.2024)
 
В Курске рассказали о пострадавших после обстрела ВСУ 10 марта

Старовойт: женщина погибла при пожаре после удара ВСУ в Курской области

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Женщина погибла при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ в Курской области, ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывается медицинская помощь, сообщилв своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Её супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Раненому желаю скорейшего выздоровления, его состояние держу на контроле", - написал губернатор.
Кроме того, Старовойт добавил, что получило повреждения еще одно домовладение. По его словам, на текущий момент в атакованном населенном пункте отсутствует свет, на месте возгорания работают пожарные бригады.
Позднее губернатор Старовойт сообщал, что на территории нефтебазы в Курской области упал и загорелся украинский дрон.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯКурская областьВСУУКРАИНА
 
 
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