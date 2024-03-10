https://1prime.ru/20240310/846120417.html

"Если бы войска ввел не Путин?" СМИ раскрыли, почему США "вцепились" в Киев

"Если бы войска ввел не Путин?" СМИ раскрыли, почему США "вцепились" в Киев - 10.03.2024, ПРАЙМ

"Если бы войска ввел не Путин?" СМИ раскрыли, почему США "вцепились" в Киев

Для американских левых украинский конфликт "отчего-то стал кровным делом". Вероятно, в все дело в том, что Белый дом поддерживает Киев ради борьбы с Путиным и... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T08:45+0300

2024-03-10T08:45+0300

2024-03-10T08:45+0300

спецоперация на украине

сша

украина

россия

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Для американских левых украинский конфликт "отчего-то стал кровным делом". Вероятно, в все дело в том, что Белый дом поддерживает Киев ради борьбы с Путиным и из желания посчитаться с Трампом - и для США не имеет значения, какую цену за это заплатят украинцы, пишет в статье для журнала American Thinker обозреватель Томас Бакли.Статья начинается с утверждения, что "для американских левых этот конфликт, в отличие от войны Израиля с ХАМАС, отчего-то стал кровным делом".При этом автор предлагает читателям "отставить в сторону причины и последствия российской спецоперации", а вместо этого спросить себя:"Был бы "прогрессивный" народ столь же яро проукраинским, не скупясь на сотни миллиардов долларов, если бы войска ввел не Путин, а кто-то еще? Что, если бы на Украину вторглась коалиция соседей — Польша, Белоруссия, Молдавия (или, как вариант, Приднестровье), Венгрия, Словакия и Румыния?"Следующий вопрос от Бакли: "При таком раскладе леваки бы по-прежнему вывешивали на лужайках перед домом желто-синие флаги, ставили на аватарки желто-синие галочки, щедро жертвовали украинским благотворительным организациям и требовали бы от правительства не скупиться на помощь "осажденной стране" и ее "отважному народу"?"И сам же дает легко прогнозируемый ответ: "Ничего подобного. Мы бы не увидели и тени той кипучей активности, эмоций и участия".По убеждению автора, США "поддерживают Украину не ради самой Украины, а против Путина. А поскольку он "снюхался" с Трампом и привел его к победе на выборах 2016 года, то и против Трампа тоже".Далее обозреватель, заверив читателей, что не является сторонником спецоперации России, и обвинив российского президента во всех смертных грехах, тем не менее приходит к такому выводу: "Эмоциональная привязанность тех, кто правит балом (кроме, разве что, неоконсерваторов, которые хотят, чтобы США постоянно с кем-нибудь воевали, лишь бы с кем), диктуется не стремлением помочь Украине — а жаждой остановить Путина и поквитаться с Трампом. Любой ценой — сколько бы денег на это ни ушло и сколько бы украинцев при этом ни погибло".

https://1prime.ru/20240310/846118994.html

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сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп