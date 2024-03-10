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"Неожиданные сюрпризы". В Киеве грозят России "новыми ракетами"
"Неожиданные сюрпризы". В Киеве грозят России "новыми ракетами" - 10.03.2024, ПРАЙМ
"Неожиданные сюрпризы". В Киеве грозят России "новыми ракетами"
Канада одобрила передачу Украине подлежащих утилизации авиационных ракет, сообщил в беседе с телеканалом "Прямой" экс-замминистра по вопросам "временно... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T09:21+0300
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Канада одобрила передачу Украине подлежащих утилизации авиационных ракет, сообщил в беседе с телеканалом "Прямой" экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Об этом сообщает РИА Новости.По словам бывшего чиновника, канадские власти решили передать "новые" для Украины ракеты класса "воздух-земля", которые можно переделать для запуска с земли. Как называются эти ракеты Тука не уточнил."Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более восьмидесяти тысяч, - сказал экс-чиновник. - И канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам".Вместе с тем Тука приветствовал слова представителя канадского минобороны о том, что Украина просит ракеты даже с "какими-то неполадками с боевой части". Экс-чиновник выразил уверенность, что даже без боевой части "полуработающие" ракеты способны преподнести России "неожиданные сюрпризы".Ранее канадский телеканал CBC сообщил, что власти Канады обсуждают возможность передачи Киеву списанные авиационные неуправляемые ракеты CRV7.Ссылаясь на источник в сфере обороны, телеканал передал, что не все указанные ракеты оснащены боевой частью - в пригодном состоянии находятся лишь около восьми тысяч единиц. Ракеты CRV7 были сняты с вооружения в Канаде в начале 2000-х годов, а несколько лет назад канадское правительство подписало контракт на их утилизацию.
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украина, ракеты, передача вооружения
УКРАИНА, ракеты, передача вооружения, Спецоперация на Украине
"Неожиданные сюрпризы". В Киеве грозят России "новыми ракетами"
Тука: Канада одобрила поставку Украине списанных авиационных ракет
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ.
Канада одобрила передачу Украине подлежащих утилизации авиационных ракет, сообщил в беседе с телеканалом "Прямой" экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Об этом сообщает РИА Новости
.
По словам бывшего чиновника, канадские власти решили передать "новые" для Украины ракеты класса "воздух-земля", которые можно переделать для запуска с земли. Как называются эти ракеты Тука не уточнил.
"Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более восьмидесяти тысяч, - сказал экс-чиновник. - И канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам".
Вместе с тем Тука приветствовал слова представителя канадского минобороны о том, что Украина просит ракеты даже с "какими-то неполадками с боевой части". Экс-чиновник выразил уверенность, что даже без боевой части "полуработающие" ракеты способны преподнести России "неожиданные сюрпризы".
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Ранее канадский телеканал CBC сообщил, что власти Канады обсуждают возможность передачи Киеву списанные авиационные неуправляемые ракеты CRV7.
Ссылаясь на источник в сфере обороны, телеканал передал, что не все указанные ракеты оснащены боевой частью - в пригодном состоянии находятся лишь около восьми тысяч единиц. Ракеты CRV7 были сняты с вооружения в Канаде в начале 2000-х годов, а несколько лет назад канадское правительство подписало контракт на их утилизацию.