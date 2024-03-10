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"Подавление". В США выяснили, что усилило Воздушно-космические силы России
"Подавление". В США выяснили, что усилило Воздушно-космические силы России - 10.03.2024, ПРАЙМ
"Подавление". В США выяснили, что усилило Воздушно-космические силы России
Подавление украинской ПВО увеличило мощь Воздушно-космических сил России, говорится в статье американского журнала Military Watch. | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T10:29+0300
2024-03-10T10:29+0300
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Подавление украинской ПВО увеличило мощь Воздушно-космических сил России, говорится в статье американского журнала Military Watch.Накануне стало известно, что российские войска уничтожили ракетой "Искандер-М" два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot в районе Покровска в ДНР.Ссылаясь на эту информацию, авторы статьи прогнозируют, что "дальнейшее подавление украинских систем ПВО, которых стране практически невозможно заменить, увеличит мощь воздушной кампании сил России, чьи наземные войска между тем добиваются все больших успехов на фронте".Вместе с тем в публикации утверждается, что ослабление украинской противовоздушной обороны уже способствовало успехам российских войск, недавно освободивших Авдеевку и уничтоживших значительное количество техники и вооружений западного производства.Как ранее сообщала New York Times, в западных странах считают, что без американской помощи повышается вероятность краха ВСУ на поле боя уже в 2024 году, а украинские ПВО без новых поставок способны продержаться только до марта.В январе 2024 года представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина не может полностью закрыть небо системами ПВО — города, объекты и отдельные направления защищают локально. Ранее он заявлял, что украинская ПВО не способна противостоять баллистическим ракетам и в то же время испытывает проблемы в связи с потерями техники советского производства и невозможностью ее заказа.
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сша, вкс россии, пво, украина, мнение
Спецоперация на Украине, США, ВКС России, ПВО, УКРАИНА, мнение
"Подавление". В США выяснили, что усилило Воздушно-космические силы России
MWM: подавление украинской ПВО увеличивает мощь российских ВКС
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ.
Подавление украинской ПВО увеличило мощь Воздушно-космических сил России, говорится в статье американского журнала Military Watch
.
Накануне стало известно, что российские войска уничтожили ракетой "Искандер-М" два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot в районе Покровска в ДНР.
Ссылаясь на эту информацию, авторы статьи прогнозируют, что "дальнейшее подавление украинских систем ПВО, которых стране практически невозможно заменить, увеличит мощь воздушной кампании сил России, чьи наземные войска между тем добиваются все больших успехов на фронте".
Вместе с тем в публикации утверждается, что ослабление украинской противовоздушной обороны уже способствовало успехам российских войск, недавно освободивших Авдеевку и уничтоживших значительное количество техники и вооружений западного производства.
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Как ранее сообщала New York Times, в западных странах считают, что без американской помощи повышается вероятность краха ВСУ на поле боя уже в 2024 году, а украинские ПВО без новых поставок способны продержаться только до марта.
В январе 2024 года представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина не может полностью закрыть небо системами ПВО — города, объекты и отдельные направления защищают локально. Ранее он заявлял, что украинская ПВО не способна противостоять баллистическим ракетам и в то же время испытывает проблемы в связи с потерями техники советского производства и невозможностью ее заказа.