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Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком

Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком - 10.03.2024, ПРАЙМ

Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком

Президент США Джо Байден в ходе интервью MSNBC в очередной раз ошибся, на этот раз перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T10:54+0300

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2024-03-10T10:54+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ходе интервью MSNBC в очередной раз ошибся, на этот раз перепутав Украину с Афганистаном и Ираком."Америка допустила ошибку. Мы охотились за (экс-главарём террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой - ред.) бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем", - сказал Байден.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оговорки президента, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным.Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.Как рассказали опрошенные РИА Новости врачи, нынешний глава Белого дома страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, мерцательная аритмия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит.* Запрещенная в России террористическая организация.

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