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"В случае чего". В Польше вдруг задумались об ответе на действия против РФ - 10.03.2024, ПРАЙМ
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"В случае чего". В Польше вдруг задумались об ответе на действия против РФ
"В случае чего". В Польше вдруг задумались об ответе на действия против РФ - 10.03.2024, ПРАЙМ
"В случае чего". В Польше вдруг задумались об ответе на действия против РФ
Заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о возможной отправке западных военных на Украину абсолютно неприемлемы, написал в соцсети Х польский... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T10:59+0300
2024-03-10T11:02+0300
спецоперация на украине
польша
отправка
войска
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о возможной отправке западных военных на Украину абсолютно неприемлемы, написал в соцсети Х польский публицист Лукаш Важеха.Комментируя высказывание министра иностранных дел Польши о реализации "творчески продуманной и асимметричной эскалации", Важеха эмоционально отметил: "Под этим бредом скрывается просто провокационное поведение, которое не в интересах Польши".При этом публицист подчеркнул, что министр Сикорский совершенно напрасно согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о вводе иностранного воинского контингента на Украину – ведь, если произойдет военное столкновение, полякам придется обороняться одним."Удивительно, что польские политики не видят разницы в географическом положении Франции и Польши, - возмущается Важеха. - Макрон не будет защищать наши границы в случае чего, это будем делать мы. Опомнитесь", — заключил журналист.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать немыслимой.Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну", и сообщил, что лидеры государств Запада обсудили возможность отправки воинского контингента на Украину, правда, пока достичь консенсуса не удалось.Лидеры всех партий Франции отказались поддержать позицию Макрона по этому вопросу, обвинив президента во втягивании страны в конфликт и легкомыслии. Также Макрона упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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польша, отправка, войска, украина, россия
Спецоперация на Украине, Польша, отправка, войска, УКРАИНА, РОССИЯ
10:59 10.03.2024 (обновлено: 11:02 10.03.2024)
 
"В случае чего". В Польше вдруг задумались об ответе на действия против РФ

Журналист Важеха назвал идею польского МИД о вводе войск на Украину бредом

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о возможной отправке западных военных на Украину абсолютно неприемлемы, написал в соцсети Х польский публицист Лукаш Важеха.
Комментируя высказывание министра иностранных дел Польши о реализации "творчески продуманной и асимметричной эскалации", Важеха эмоционально отметил: "Под этим бредом скрывается просто провокационное поведение, которое не в интересах Польши".
При этом публицист подчеркнул, что министр Сикорский совершенно напрасно согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о вводе иностранного воинского контингента на Украину – ведь, если произойдет военное столкновение, полякам придется обороняться одним.
"Удивительно, что польские политики не видят разницы в географическом положении Франции и Польши, - возмущается Важеха. - Макрон не будет защищать наши границы в случае чего, это будем делать мы. Опомнитесь", — заключил журналист.
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
Глава МИД Польши призвал к "ассиметричной эскалации" на Украине
Вчера, 11:21
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать немыслимой.
Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну", и сообщил, что лидеры государств Запада обсудили возможность отправки воинского контингента на Украину, правда, пока достичь консенсуса не удалось.
Лидеры всех партий Франции отказались поддержать позицию Макрона по этому вопросу, обвинив президента во втягивании страны в конфликт и легкомыслии. Также Макрона упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
 
Спецоперация на УкраинеПольшаотправкавойскаУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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