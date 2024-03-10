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"Жестокие маневры". Эксперт сделал прогноз по новому "контрнаступу" ВСУ - 10.03.2024, ПРАЙМ
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"Жестокие маневры". Эксперт сделал прогноз по новому "контрнаступу" ВСУ
"Жестокие маневры". Эксперт сделал прогноз по новому "контрнаступу" ВСУ - 10.03.2024, ПРАЙМ
"Жестокие маневры". Эксперт сделал прогноз по новому "контрнаступу" ВСУ
Новое наступление Вооруженных сил Украины приведет к унизительному поражению Киева. Такой прогноз дает в материале для издания InfoBRICS обозреватель Лукас... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T11:45+0300
2024-03-10T11:47+0300
спецоперация на украине
украина
контрнаступление
прогноз
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Новое наступление Вооруженных сил Украины приведет к унизительному поражению Киева. Такой прогноз дает в материале для издания InfoBRICS обозреватель Лукас Лейрос.По его мнению, Украина не извлекла уроков из своих недавних ошибок на поле боя "и планирует новые жестокие маневры, которые непременно приведут к унизительным поражениям"."Согласно информации, предоставленной важным украинским военным, ВСУ планируют начать новое контрнаступление против России в 2024 году, пытаясь таким образом предотвратить дальнейшее территориальное продвижение российских сил, - пишет Лейрос. - Очевидно, что такая мера будет иметь серьезные последствия для киевского режима, что еще больше усугубит положение украинской армии".Обозреватель выражает полную уверенность, что любое новое контрнаступление украинских войск закончится точно так же, как и летняя кампания прошлого года. То есть ВСУ будут подавлены на самом старте операции и понесут серьезнейшие потери, после чего отступят на изначальные позиции."Во всем этом сценарии пока точно можно сказать только то, что, если киевское руководство действительно начнет новое "контрнаступление", оно пойдет по гибельному для себя пути, который будет иметь разрушительные последствия для украинских войск и их позиций на поле боя", — подытожил Лейрос.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а через три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не просто буксует - "это провал". В начале нынешнего года российский лидер отмечал, что ВСУ провалили контрнаступление, инициатива находится в руках Вооруженных сил РФ, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос о государственности Украины.В декабре прошлого года Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе своего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее министр заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.
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украина, контрнаступление, прогноз
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, контрнаступление, прогноз
11:45 10.03.2024 (обновлено: 11:47 10.03.2024)
 
"Жестокие маневры". Эксперт сделал прогноз по новому "контрнаступу" ВСУ

InfoBRICS: новое контрнаступление ВСУ приведет к унизительному поражению Киева

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Новое наступление Вооруженных сил Украины приведет к унизительному поражению Киева. Такой прогноз дает в материале для издания InfoBRICS обозреватель Лукас Лейрос.
По его мнению, Украина не извлекла уроков из своих недавних ошибок на поле боя "и планирует новые жестокие маневры, которые непременно приведут к унизительным поражениям".
"Согласно информации, предоставленной важным украинским военным, ВСУ планируют начать новое контрнаступление против России в 2024 году, пытаясь таким образом предотвратить дальнейшее территориальное продвижение российских сил, - пишет Лейрос. - Очевидно, что такая мера будет иметь серьезные последствия для киевского режима, что еще больше усугубит положение украинской армии".
Обозреватель выражает полную уверенность, что любое новое контрнаступление украинских войск закончится точно так же, как и летняя кампания прошлого года. То есть ВСУ будут подавлены на самом старте операции и понесут серьезнейшие потери, после чего отступят на изначальные позиции.
"Во всем этом сценарии пока точно можно сказать только то, что, если киевское руководство действительно начнет новое "контрнаступление", оно пойдет по гибельному для себя пути, который будет иметь разрушительные последствия для украинских войск и их позиций на поле боя", — подытожил Лейрос.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а через три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не просто буксует - "это провал". В начале нынешнего года российский лидер отмечал, что ВСУ провалили контрнаступление, инициатива находится в руках Вооруженных сил РФ, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос о государственности Украины.
В декабре прошлого года Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе своего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее министр заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАконтрнаступлениепрогноз
 
 
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