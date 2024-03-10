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"Проявляли осторожность". В США признали правду о силах НАТО на Украине - 10.03.2024, ПРАЙМ
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"Проявляли осторожность". В США признали правду о силах НАТО на Украине
"Проявляли осторожность". В США признали правду о силах НАТО на Украине - 10.03.2024, ПРАЙМ
"Проявляли осторожность". В США признали правду о силах НАТО на Украине
НАТО не решится отправить войска на Украину в связи с высоким риском боевого столкновения с Российской Федерации, заявил в беседе с немецким изданием Berliner... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T12:19+0300
2024-03-10T12:20+0300
сша
нато
украина
спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. НАТО не решится отправить войска на Украину в связи с высоким риском боевого столкновения с Российской Федерации, заявил в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung сотрудник Совета по международным отношениям США и экс-советник Барака Обамы по Европе Чарльз Купчан.В частности, он отметил: "С начала конфликта страны-члены НАТО проявляли разумную осторожность во избежание эскалации и прямого конфликта между альянсом и Россией. По этой причине я не ожидаю, что французские, польские или немецкие войска будут отправлены на фронт".Вместе с тем экс-советник прокомментировал недавние высказывания президента франции Эммануэля Макрона о возможности отправки иностранного воинского контингента на Украину, заявив, что не стоит воспринимать их всерьез.При этом он подчеркнул, что никакое оружие Запада, включая немецкие крылатые ракеты Taurus, не помогут Украине вернуть потерянные территории."Я не думаю, что Украина даже с ракетами Taurus, с еще большим количеством танков Leopard или Abrams и дронами имеет реальный шанс вытеснить российские войска", — заключил Купчан.Ранее глава Пятой республики Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну", и что лидеры государств Запада обсудили возможность отправки воинского контингента на Украину, правда, консенсуса по этому вопросу пока достичь не удалось.Лидеры всех партий Франции отказались поддержать позицию Макрона по поводу отправки военных на Украину и обвинили президента во втягивании страны в конфликт и легкомыслии. Кроме того, Макрона упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова французского лидера, в Кремле заявили, что развитие событий по сценарию Макрона неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
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сша, нато, украина
США, НАТО, УКРАИНА, Спецоперация на Украине
12:19 10.03.2024 (обновлено: 12:20 10.03.2024)
 
"Проявляли осторожность". В США признали правду о силах НАТО на Украине

Политолог Купчан: НАТО не отправит войска на Украину из-за риска войны с Россией

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. НАТО не решится отправить войска на Украину в связи с высоким риском боевого столкновения с Российской Федерации, заявил в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung сотрудник Совета по международным отношениям США и экс-советник Барака Обамы по Европе Чарльз Купчан.
В частности, он отметил: "С начала конфликта страны-члены НАТО проявляли разумную осторожность во избежание эскалации и прямого конфликта между альянсом и Россией. По этой причине я не ожидаю, что французские, польские или немецкие войска будут отправлены на фронт".
Вместе с тем экс-советник прокомментировал недавние высказывания президента франции Эммануэля Макрона о возможности отправки иностранного воинского контингента на Украину, заявив, что не стоит воспринимать их всерьез.
При этом он подчеркнул, что никакое оружие Запада, включая немецкие крылатые ракеты Taurus, не помогут Украине вернуть потерянные территории.
"Я не думаю, что Украина даже с ракетами Taurus, с еще большим количеством танков Leopard или Abrams и дронами имеет реальный шанс вытеснить российские войска", — заключил Купчан.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
Европа должна готовиться к выходу США из НАТО, пишет СМИ
Вчера, 19:28
Ранее глава Пятой республики Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну", и что лидеры государств Запада обсудили возможность отправки воинского контингента на Украину, правда, консенсуса по этому вопросу пока достичь не удалось.
Лидеры всех партий Франции отказались поддержать позицию Макрона по поводу отправки военных на Украину и обвинили президента во втягивании страны в конфликт и легкомыслии. Кроме того, Макрона упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.
Комментируя слова французского лидера, в Кремле заявили, что развитие событий по сценарию Макрона неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
 
Спецоперация на УкраинеСШАНАТОУКРАИНА
 
 
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