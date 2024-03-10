https://1prime.ru/20240310/846123751.html

"Проявляли осторожность". В США признали правду о силах НАТО на Украине

"Проявляли осторожность". В США признали правду о силах НАТО на Украине - 10.03.2024, ПРАЙМ

"Проявляли осторожность". В США признали правду о силах НАТО на Украине

НАТО не решится отправить войска на Украину в связи с высоким риском боевого столкновения с Российской Федерации, заявил в беседе с немецким изданием Berliner... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T12:19+0300

2024-03-10T12:19+0300

2024-03-10T12:20+0300

сша

нато

украина

спецоперация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. НАТО не решится отправить войска на Украину в связи с высоким риском боевого столкновения с Российской Федерации, заявил в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung сотрудник Совета по международным отношениям США и экс-советник Барака Обамы по Европе Чарльз Купчан.В частности, он отметил: "С начала конфликта страны-члены НАТО проявляли разумную осторожность во избежание эскалации и прямого конфликта между альянсом и Россией. По этой причине я не ожидаю, что французские, польские или немецкие войска будут отправлены на фронт".Вместе с тем экс-советник прокомментировал недавние высказывания президента франции Эммануэля Макрона о возможности отправки иностранного воинского контингента на Украину, заявив, что не стоит воспринимать их всерьез.При этом он подчеркнул, что никакое оружие Запада, включая немецкие крылатые ракеты Taurus, не помогут Украине вернуть потерянные территории."Я не думаю, что Украина даже с ракетами Taurus, с еще большим количеством танков Leopard или Abrams и дронами имеет реальный шанс вытеснить российские войска", — заключил Купчан.Ранее глава Пятой республики Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну", и что лидеры государств Запада обсудили возможность отправки воинского контингента на Украину, правда, консенсуса по этому вопросу пока достичь не удалось.Лидеры всех партий Франции отказались поддержать позицию Макрона по поводу отправки военных на Украину и обвинили президента во втягивании страны в конфликт и легкомыслии. Кроме того, Макрона упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова французского лидера, в Кремле заявили, что развитие событий по сценарию Макрона неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.

https://1prime.ru/20240309/846115441.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, нато, украина