https://1prime.ru/20240310/846124521.html

"Станут целью". Раскрыто, кого Запад может отправить на Украину

"Станут целью". Раскрыто, кого Запад может отправить на Украину - 10.03.2024, ПРАЙМ

"Станут целью". Раскрыто, кого Запад может отправить на Украину

Западные инструкторы на Украине могут стать законной целью российской армии, пишет чешское издание Lidovky. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T15:23+0300

2024-03-10T15:23+0300

2024-03-10T14:03+0300

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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Западные инструкторы на Украине могут стать законной целью российской армии, пишет чешское издание Lidovky."Как только чешские солдаты пересекут украинскую границу, чтобы помочь ВСУ будь то в подготовке кадров или в чем-то другом, для России они превратятся в легитимную цель. Ведь они находились бы в зоне боевых действий, а там конкретная цель их пребывания не имеет значения для противника, и это необходимо учитывать", — сообщается в материале газеты.Кроме того, обозреватели добавили, что одним из потенциальных вариантов помощи Украине от Чехии может стать отправка инструкторов для обучения новобранцев ВСУ. Тем не менее, опрошенные изданием эксперты предупредили, что в таком случае чешские военнослужащие попадут под прицел российских сил.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможной отправке войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.Вскоре после заявлений французского президента Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.

https://1prime.ru/20240309/846105979.html

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украина, запад, нато, сво, всу