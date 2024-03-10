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В Польше зявили, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине - 10.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В Польше зявили, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине
В Польше зявили, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине - 10.03.2024, ПРАЙМ
В Польше зявили, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине
Некоторые страны-члены НАТО уже отправили своих военных на Украину, рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе дискуссии по случаю 25-й... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T16:14+0300
2024-03-10T16:14+0300
спецоперация на украине
мир
польша
нато
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Некоторые страны-члены НАТО уже отправили своих военных на Украину, рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс, трансляция велась на YouTube-канале Sejm RP.Политик также добавил, что он не планирует разглашать, какие государства отправили туда своих военных, "в отличие от некоторых политиков".Ранее Сикорский заявлял, что переброску западных солдат на Украину "нельзя считать немыслимой". По его словам, он ценит эту идею, предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном. В свою очередь, польский президент Анджей Дуда выразил мнение, что Варшаве необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможной отправке войск на Украину, за что он подвергся резкой критике. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
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мир, польша, нато, украина
Спецоперация на Украине, МИР, ПОЛЬША, НАТО, УКРАИНА
16:14 10.03.2024
 
В Польше зявили, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине

МИД Польши: некоторые страны НАТО уже отправили военных на Украину

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Некоторые страны-члены НАТО уже отправили своих военных на Украину, рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс, трансляция велась на YouTube-канале Sejm RP.
Политик также добавил, что он не планирует разглашать, какие государства отправили туда своих военных, "в отличие от некоторых политиков".
Ранее Сикорский заявлял, что переброску западных солдат на Украину "нельзя считать немыслимой". По его словам, он ценит эту идею, предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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В свою очередь, польский президент Анджей Дуда выразил мнение, что Варшаве необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможной отправке войск на Украину, за что он подвергся резкой критике. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
 
Спецоперация на УкраинеМИРПОЛЬШАНАТОУКРАИНА
 
 
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