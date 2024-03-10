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CNN назвал то, что позволяет России менять баланс на фронте с Украиной - 10.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240310/846126772.html
CNN назвал то, что позволяет России менять баланс на фронте с Украиной
CNN назвал то, что позволяет России менять баланс на фронте с Украиной - 10.03.2024, ПРАЙМ
CNN назвал то, что позволяет России менять баланс на фронте с Украиной
Москва уничтожает позиции украинской армии и поворачивает ситуацию в свою пользу с помощью авиационных полуторатонных бомб ФАБ-1500, сообщил американский... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T17:19+0300
2024-03-10T17:19+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Москва уничтожает позиции украинской армии и поворачивает ситуацию в свою пользу с помощью авиационных полуторатонных бомб ФАБ-1500, сообщил американский телеканал CNN.Бомбу ФАБ-1500 впервые можно было увидеть в январе в видеоролике о поездке министра обороны России Сергея Шойгу на одно из предприятий КТРВ.Бомбы привозят истребители, находясь вне досягаемости многих украинских систем ПВО, указал телеканал."Почему они используют ФАБ-1500? Ущерб, нанесенный ими, очень серьезен. ...Это оказывает большое давление на моральный дух солдат", — цитирует CNN анонимного военного 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.Телеканал назвал использование данного оружия "критическим элементом" России.Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко ранее признавал, что ВСУ не обладает необходимыми средствами, чтобы противостоять российским авиабомбам.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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сша, всу, россия
Спецоперация на Украине, США, ВСУ, РОССИЯ
17:19 10.03.2024
 
CNN назвал то, что позволяет России менять баланс на фронте с Украиной

CNN: Россия уничтожает позиции ВСУ и меняет баланс на фронте благодаря авиабомбам ФАБ-1500

© Фото : Missiles.ruБомба PBK-500U "Дрель"
Бомба PBK-500U Дрель - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© Фото : Missiles.ru
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Москва уничтожает позиции украинской армии и поворачивает ситуацию в свою пользу с помощью авиационных полуторатонных бомб ФАБ-1500, сообщил американский телеканал CNN.
Бомбу ФАБ-1500 впервые можно было увидеть в январе в видеоролике о поездке министра обороны России Сергея Шойгу на одно из предприятий КТРВ.
Бомбы привозят истребители, находясь вне досягаемости многих украинских систем ПВО, указал телеканал.
"Почему они используют ФАБ-1500? Ущерб, нанесенный ими, очень серьезен. ...Это оказывает большое давление на моральный дух солдат", — цитирует CNN анонимного военного 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
Телеканал назвал использование данного оружия "критическим элементом" России.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
"Жестокие маневры". Эксперт сделал прогноз по новому "контрнаступу" ВСУ
11:45
Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко ранее признавал, что ВСУ не обладает необходимыми средствами, чтобы противостоять российским авиабомбам.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеСШАВСУРОССИЯ
 
 
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