Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции назвали последствия ввода войск НАТО на Украину для мира - 10.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240310/846128735.html
Во Франции назвали последствия ввода войск НАТО на Украину для мира
Во Франции назвали последствия ввода войск НАТО на Украину для мира - 10.03.2024, ПРАЙМ
Во Франции назвали последствия ввода войск НАТО на Украину для мира
Ввод войск стран НАТО на Украину неизбежно привел бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и к Третьей мировой войне, сообщила РИА Новости французский... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T20:59+0300
2024-03-10T20:59+0300
спецоперация на украине
франция
нато
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ввод войск стран НАТО на Украину неизбежно привел бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и к Третьей мировой войне, сообщила РИА Новости французский военный корреспондент, основатель Donbass Insider Кристель Нэан."Очевидно, что подобные заявления, если бы они были реализованы на практике, неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и, следовательно, к Третьей мировой войне", — отметила Нэан. Она добавила, что Россия в этом случае была бы вынуждена применить ядерное оружие по вовлеченным странам НАТО.Нэан предположила, что заявление французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину продиктованы личными мотивами. По ее словам, он стремится восстановить свою репутацию после унижения на встрече с фермерами, которые его освистали.Остальные европейские страны осознают последствия и не станут официально отправлять своих солдат на помощь Киеву, подытожила журналистка.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240310/846126130.html
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, нато, украина, россия
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ
20:59 10.03.2024
 
Во Франции назвали последствия ввода войск НАТО на Украину для мира

Военкор Нэан: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ввод войск стран НАТО на Украину неизбежно привел бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и к Третьей мировой войне, сообщила РИА Новости французский военный корреспондент, основатель Donbass Insider Кристель Нэан.
"Очевидно, что подобные заявления, если бы они были реализованы на практике, неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и, следовательно, к Третьей мировой войне", — отметила Нэан.
Она добавила, что Россия в этом случае была бы вынуждена применить ядерное оружие по вовлеченным странам НАТО.
Нэан предположила, что заявление французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину продиктованы личными мотивами. По ее словам, он стремится восстановить свою репутацию после унижения на встрече с фермерами, которые его освистали.
Остальные европейские страны осознают последствия и не станут официально отправлять своих солдат на помощь Киеву, подытожила журналистка.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
В Польше зявили, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине
16:14
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯНАТОУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала