https://1prime.ru/20240310/846128735.html
Во Франции назвали последствия ввода войск НАТО на Украину для мира
Во Франции назвали последствия ввода войск НАТО на Украину для мира - 10.03.2024, ПРАЙМ
Во Франции назвали последствия ввода войск НАТО на Украину для мира
Ввод войск стран НАТО на Украину неизбежно привел бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и к Третьей мировой войне, сообщила РИА Новости французский... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T20:59+0300
2024-03-10T20:59+0300
2024-03-10T20:59+0300
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ввод войск стран НАТО на Украину неизбежно привел бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и к Третьей мировой войне, сообщила РИА Новости французский военный корреспондент, основатель Donbass Insider Кристель Нэан."Очевидно, что подобные заявления, если бы они были реализованы на практике, неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и, следовательно, к Третьей мировой войне", — отметила Нэан. Она добавила, что Россия в этом случае была бы вынуждена применить ядерное оружие по вовлеченным странам НАТО.Нэан предположила, что заявление французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину продиктованы личными мотивами. По ее словам, он стремится восстановить свою репутацию после унижения на встрече с фермерами, которые его освистали.Остальные европейские страны осознают последствия и не станут официально отправлять своих солдат на помощь Киеву, подытожила журналистка.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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франция, нато, украина, россия
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ
Во Франции назвали последствия ввода войск НАТО на Украину для мира
Военкор Нэан: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ввод войск стран НАТО на Украину неизбежно привел бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и к Третьей мировой войне, сообщила РИА Новости французский военный корреспондент, основатель Donbass Insider Кристель Нэан.
"Очевидно, что подобные заявления, если бы они были реализованы на практике, неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и, следовательно, к Третьей мировой войне", — отметила Нэан.
Она добавила, что Россия в этом случае была бы вынуждена применить ядерное оружие по вовлеченным странам НАТО.
Нэан предположила, что заявление французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину продиктованы личными мотивами. По ее словам, он стремится восстановить свою репутацию после унижения на встрече с фермерами, которые его освистали.
Остальные европейские страны осознают последствия и не станут официально отправлять своих солдат на помощь Киеву, подытожила журналистка.
В Польше зявили, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.