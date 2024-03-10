https://1prime.ru/20240310/846129291.html

Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте

Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте - 10.03.2024, ПРАЙМ

Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте

Украинская армия стала больше концентрироваться на защитных сооружениях на передовой, следует из отчета британской разведки в соцсети Х. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T21:55+0300

2024-03-10T21:55+0300

2024-03-10T21:58+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Украинская армия стала больше концентрироваться на защитных сооружениях на передовой, следует из отчета британской разведки в соцсети Х.Британские спецслужбы сообщили, что ВСУ строят противотанковые "зубы дракона", прокапывают рвы и пехотные окопы. Более того, украинские войска сооружают опорные пункты и минные поля, чтобы, как отмечает ведомство, замедлить продвижение российской армии."Создание основных оборонных позиций свидетельствует об изнуряющем характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", – отметило ведомство.В декабре прошлого года Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе своего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее министр заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.

https://1prime.ru/20240310/846123158.html

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украина, великобритания