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Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте
Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте - 10.03.2024, ПРАЙМ
Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте
Украинская армия стала больше концентрироваться на защитных сооружениях на передовой, следует из отчета британской разведки в соцсети Х. | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T21:55+0300
2024-03-10T21:55+0300
2024-03-10T21:58+0300
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Украинская армия стала больше концентрироваться на защитных сооружениях на передовой, следует из отчета британской разведки в соцсети Х.Британские спецслужбы сообщили, что ВСУ строят противотанковые "зубы дракона", прокапывают рвы и пехотные окопы. Более того, украинские войска сооружают опорные пункты и минные поля, чтобы, как отмечает ведомство, замедлить продвижение российской армии."Создание основных оборонных позиций свидетельствует об изнуряющем характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", – отметило ведомство.В декабре прошлого года Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе своего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее министр заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте
Британская разведка: ВСУ прокладывают на фронте рвы и минные поля
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ.
Украинская армия стала больше концентрироваться на защитных сооружениях на передовой, следует
из отчета британской разведки в соцсети Х.
Британские спецслужбы сообщили, что ВСУ строят противотанковые "зубы дракона", прокапывают рвы и пехотные окопы. Более того, украинские войска сооружают опорные пункты и минные поля, чтобы, как отмечает ведомство, замедлить продвижение российской армии.
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"Создание основных оборонных позиций свидетельствует об изнуряющем характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", – отметило ведомство.
В декабре прошлого года Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе своего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее министр заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.