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Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте - 10.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте
Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте - 10.03.2024, ПРАЙМ
Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте
Украинская армия стала больше концентрироваться на защитных сооружениях на передовой, следует из отчета британской разведки в соцсети Х. | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T21:55+0300
2024-03-10T21:58+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Украинская армия стала больше концентрироваться на защитных сооружениях на передовой, следует из отчета британской разведки в соцсети Х.Британские спецслужбы сообщили, что ВСУ строят противотанковые "зубы дракона", прокапывают рвы и пехотные окопы. Более того, украинские войска сооружают опорные пункты и минные поля, чтобы, как отмечает ведомство, замедлить продвижение российской армии."Создание основных оборонных позиций свидетельствует об изнуряющем характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", – отметило ведомство.В декабре прошлого года Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе своего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее министр заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.
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украина, великобритания
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
21:55 10.03.2024 (обновлено: 21:58 10.03.2024)
 
Британская разведка: ВСУ ускорили возведение защитных укреплений на фронте

Британская разведка: ВСУ прокладывают на фронте рвы и минные поля

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Украинская армия стала больше концентрироваться на защитных сооружениях на передовой, следует из отчета британской разведки в соцсети Х.
Британские спецслужбы сообщили, что ВСУ строят противотанковые "зубы дракона", прокапывают рвы и пехотные окопы. Более того, украинские войска сооружают опорные пункты и минные поля, чтобы, как отмечает ведомство, замедлить продвижение российской армии.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
"Жестокие маневры". Эксперт сделал прогноз по новому "контрнаступу" ВСУ
11:45
"Создание основных оборонных позиций свидетельствует об изнуряющем характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", – отметило ведомство.
В декабре прошлого года Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе своего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее министр заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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