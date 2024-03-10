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"Тщательно спланировали". В США раскрыли план удара по России
"Тщательно спланировали". В США раскрыли план удара по России - 10.03.2024, ПРАЙМ
"Тщательно спланировали". В США раскрыли план удара по России
Соединенные Штаты организовали переворот в Киеве в 2014 году, чтобы начать войну с Москвой и уменьшить ее потенциал, сообщил бывший разведчик ВС Соединенных... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T22:22+0300
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты организовали переворот в Киеве в 2014 году, чтобы начать войну с Москвой и уменьшить ее потенциал, сообщил бывший разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Виктория Нуланд (американский политик. — Прим. ред.) с самого начала не хотела никакой дипломатии, она занималась на Украине тайными операциями, чтобы дестабилизировать Россию. <…> Теперь, когда мы говорим о том, как началась эта война, понимаем, что эта война началась, потому что Нуланд этого хотела. Война затевалась, чтобы ослабить Россию и создать условия для разрушения ее экономики", — отметил эксперт.Риттер указал, что США собирались внедрить 12 ячеек ЦРУ по всей украинской территории, чья деятельность была бы направлена на дестабилизацию России.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, УКРАИНА
"Тщательно спланировали". В США раскрыли план удара по России
Риттер: США планировали ударить по России после переворота 2014 года на Украине
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты организовали переворот в Киеве в 2014 году, чтобы начать войну с Москвой и уменьшить ее потенциал, сообщил бывший разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Виктория Нуланд (американский политик. — Прим. ред.) с самого начала не хотела никакой дипломатии, она занималась на Украине тайными операциями, чтобы дестабилизировать Россию. <…> Теперь, когда мы говорим о том, как началась эта война, понимаем, что эта война началась, потому что Нуланд этого хотела. Война затевалась, чтобы ослабить Россию и создать условия для разрушения ее экономики", — отметил эксперт.
Риттер указал, что США собирались внедрить 12 ячеек ЦРУ по всей украинской территории, чья деятельность была бы направлена на дестабилизацию России.
NYT: США рассматривали неядерный ответ на возможный удар ЯО по Украине
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.