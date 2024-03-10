https://1prime.ru/20240310/846130458.html

Эксперты назвали проблемы возрождающейся урановой промышленности США

Эксперты назвали проблемы возрождающейся урановой промышленности США - 10.03.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали проблемы возрождающейся урановой промышленности США

Эксперты сомневаются в успешном развитии американской урановой промышленности из-за меньшего масштаба и дороговизны, сообщает Financial Times. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T23:15+0300

2024-03-10T23:15+0300

2024-03-10T23:16+0300

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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Эксперты сомневаются в успешном развитии американской урановой промышленности из-за меньшего масштаба и дороговизны, сообщает Financial Times.Топ-менеджер Liberum Том Прайс предположил, что американцы будут сотрудничать со странами, где добыча урана стоит дешевле. Например, с Канадой, Намибией, Австралией и так далее."По мере роста мирового производства и снижения цен до уровня около $70 за фунт, я думаю, что большая часть бравады в промышленности США исчезнет, и меньше проектов будет реализовано", — отметил он.Руководитель Uranium Energy Скотт Мелби заявил, что в Америке активно поддерживают ядерную энергетику, так как она нужна для перехода к зеленой экономике и для обеспечения энергетической независимости страны. Поэтому вновь открывают урановые рудники в Техасе, Вайоминге, Аризоне и Юте и ищут новые месторождения урана.По информации Всемирной ядерной ассоциации (WNA), в 2022 году Россия произвела 2,5 тыс. т урана, что сделало ее шестым по величине мировым производителем урана. После идут Казахстан (21,2 тыс. т), Канада (7,3 тыс. т), Намибия (5,6 тыс. т), Австралия (4,5 тыс. т), Узбекистан (3,3 тыс. т). Украина и США поделили 11 и 12 места.Председатель комитета сената по энергетике и природным ресурсам Джон Баррассо указывал, что Соединенные штаты тратят около миллиарда долларов на российское ядерное топливо. Палата представителей в декабре одобрила проект о введении эмбарго на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, сенат идею не поддержал.

https://1prime.ru/20240202/842965929.html

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сша, уран