https://1prime.ru/20240311/846133975.html
Байдену пожертвовали десять миллионов долларов за сутки на выборы
Байдену пожертвовали десять миллионов долларов за сутки на выборы - 11.03.2024, ПРАЙМ
Байдену пожертвовали десять миллионов долларов за сутки на выборы
Президент США Джо Байден собрал за сутки десять миллионов долларов пожертвований для своей избирательной кампании после того, как выступил с посланием к... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T08:34+0300
2024-03-11T08:34+0300
2024-03-11T09:42+0300
сша
конгресс
политика
джо байден
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/84/842488485_0:220:2863:1830_1920x0_80_0_0_781918afc1a0a7cf340453980cf0dd73.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден собрал за сутки десять миллионов долларов пожертвований для своей избирательной кампании после того, как выступил с посланием к конгрессу "О положении страны", передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление его избирательного штаба."Избирательная кампания Джо Байдена собрала $10 миллионов после послания "О положении страны" на прошлой неделе", - пишет агентство.Отмечается, что привлеченные средства стали крупнейшим суточным сбором Байдена. По данным агентства, февраль стал самым доходным для Байдена с точки зрения привлечения финансирования для избирательной кампании.Как пишет агентство, кампания Байдена потратила 30 миллионов долларов на рекламу в "колеблющихся" штатах, в том числе на телевизионный ролик, в котором нынешний лидер Белого дома иронизирует над своим возрастом.
https://1prime.ru/20240310/846122517.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/84/842488485_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_fd71b496f60c030e7767889aea8152e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, конгресс, джо байден, выборы в сша
США, конгресс, Политика, Джо Байден, выборы в США
Байдену пожертвовали десять миллионов долларов за сутки на выборы
Bloomberg: Байден собрал 10 миллионов долларов пожертвований на выборы за сутки
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ.
Президент США Джо Байден собрал за сутки десять миллионов долларов пожертвований для своей избирательной кампании после того, как выступил с посланием к конгрессу "О положении страны", передает
агентство Bloomberg со ссылкой на заявление его избирательного штаба.
"Избирательная кампания Джо Байдена собрала $10 миллионов после послания "О положении страны" на прошлой неделе", - пишет агентство.
Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком
Отмечается, что привлеченные средства стали крупнейшим суточным сбором Байдена. По данным агентства, февраль стал самым доходным для Байдена с точки зрения привлечения финансирования для избирательной кампании.
Как пишет агентство, кампания Байдена потратила 30 миллионов долларов на рекламу в "колеблющихся" штатах, в том числе на телевизионный ролик, в котором нынешний лидер Белого дома иронизирует над своим возрастом.