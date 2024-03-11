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Байдену пожертвовали десять миллионов долларов за сутки на выборы

Байдену пожертвовали десять миллионов долларов за сутки на выборы - 11.03.2024, ПРАЙМ

Байдену пожертвовали десять миллионов долларов за сутки на выборы

Президент США Джо Байден собрал за сутки десять миллионов долларов пожертвований для своей избирательной кампании после того, как выступил с посланием к... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T08:34+0300

2024-03-11T08:34+0300

2024-03-11T09:42+0300

сша

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден собрал за сутки десять миллионов долларов пожертвований для своей избирательной кампании после того, как выступил с посланием к конгрессу "О положении страны", передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление его избирательного штаба."Избирательная кампания Джо Байдена собрала $10 миллионов после послания "О положении страны" на прошлой неделе", - пишет агентство.Отмечается, что привлеченные средства стали крупнейшим суточным сбором Байдена. По данным агентства, февраль стал самым доходным для Байдена с точки зрения привлечения финансирования для избирательной кампании.Как пишет агентство, кампания Байдена потратила 30 миллионов долларов на рекламу в "колеблющихся" штатах, в том числе на телевизионный ролик, в котором нынешний лидер Белого дома иронизирует над своим возрастом.

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сша, конгресс, джо байден, выборы в сша