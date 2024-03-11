Нефть ударит по российским активам - 11.03.2024, ПРАЙМ
Нефть ударит по российским активам
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки падают в пределах 2,8%, а аутсайдером выступает | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T09:08+0300
2024-03-11T09:08+0300
2024-03-11T09:08+0300
мнения аналитиков
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Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки падают в пределах 2,8%, а аутсайдером выступает рынок Японии. Исключение составляет рынок Китая, подтягивающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, сегодня теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,5%, торгуясь в районе 81,6 доллара за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем данные по инфляции в Германии и США, а также индекс цен производителей и статистику по розничным продажам в Штатах.По итогам четверга индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 316 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию продаж в российских акциях, чему способствует ухудшение ситуации на рынке энергоносителей и снижение спроса на риск на внешних площадках. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи может перейти к снижению и в рамках сегодняшней сессии протестировать отметку 3 300 пунктов сверху. При этом давление на наши акции может усилиться в случае ухода рынка ниже максимумов прошлого года, установленных в районе 3 287 пунктов, за счет срабатывания "стопов" по длинным позициям.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и евро прибавляют 0,2% и 0,4%, поднявшись до 90,8 и 99,3 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,62 рубля. Давление на национальную валюту оказывает ухудшение ситуации в ценах на нефть и отступление ближайшего фьючерс на нефть марки Brent в нижнюю половину диапазона 80 – 85 долларов за баррель. В сложившихся обстоятельствах, и учитываю пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, в ходе сессии рубль может продолжить снижение, в результате чего пара доллар/рубль сделает еще один шаг к середине коридора 90 – 95 рублей.
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки падают в пределах 2,8%, а аутсайдером выступает рынок Японии. Исключение составляет рынок Китая, подтягивающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, сегодня теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,5%, торгуясь в районе 81,6 доллара за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем данные по инфляции в Германии и США, а также индекс цен производителей и статистику по розничным продажам в Штатах.
По итогам четверга индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 316 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию продаж в российских акциях, чему способствует ухудшение ситуации на рынке энергоносителей и снижение спроса на риск на внешних площадках. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи может перейти к снижению и в рамках сегодняшней сессии протестировать отметку 3 300 пунктов сверху. При этом давление на наши акции может усилиться в случае ухода рынка ниже максимумов прошлого года, установленных в районе 3 287 пунктов, за счет срабатывания "стопов" по длинным позициям.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и евро прибавляют 0,2% и 0,4%, поднявшись до 90,8 и 99,3 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,62 рубля. Давление на национальную валюту оказывает ухудшение ситуации в ценах на нефть и отступление ближайшего фьючерс на нефть марки Brent в нижнюю половину диапазона 80 – 85 долларов за баррель. В сложившихся обстоятельствах, и учитываю пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, в ходе сессии рубль может продолжить снижение, в результате чего пара доллар/рубль сделает еще один шаг к середине коридора 90 – 95 рублей.
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