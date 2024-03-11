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Нефть ударит по российским активам - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Нефть ударит по российским активам
Нефть ударит по российским активам - 11.03.2024, ПРАЙМ
Нефть ударит по российским активам
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки падают в пределах 2,8%, а аутсайдером выступает | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T09:08+0300
2024-03-11T09:08+0300
мнения аналитиков
нефть
торги
курсы валют
индекс мосбиржи
?1710137337
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки падают в пределах 2,8%, а аутсайдером выступает рынок Японии. Исключение составляет рынок Китая, подтягивающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, сегодня теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,5%, торгуясь в районе 81,6 доллара за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем данные по инфляции в Германии и США, а также индекс цен производителей и статистику по розничным продажам в Штатах.По итогам четверга индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 316 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию продаж в российских акциях, чему способствует ухудшение ситуации на рынке энергоносителей и снижение спроса на риск на внешних площадках. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи может перейти к снижению и в рамках сегодняшней сессии протестировать отметку 3 300 пунктов сверху. При этом давление на наши акции может усилиться в случае ухода рынка ниже максимумов прошлого года, установленных в районе 3 287 пунктов, за счет срабатывания "стопов" по длинным позициям.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и евро прибавляют 0,2% и 0,4%, поднявшись до 90,8 и 99,3 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,62 рубля. Давление на национальную валюту оказывает ухудшение ситуации в ценах на нефть и отступление ближайшего фьючерс на нефть марки Brent в нижнюю половину диапазона 80 – 85 долларов за баррель. В сложившихся обстоятельствах, и учитываю пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, в ходе сессии рубль может продолжить снижение, в результате чего пара доллар/рубль сделает еще один шаг к середине коридора 90 – 95 рублей.
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Богдан Зварич
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, нефть, торги, курсы валют, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Нефть, Торги, Курсы валют, индекс Мосбиржи
09:08 11.03.2024
 

Нефть ударит по российским активам

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Все материалы
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки падают в пределах 2,8%, а аутсайдером выступает рынок Японии. Исключение составляет рынок Китая, подтягивающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, сегодня теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,5%, торгуясь в районе 81,6 доллара за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем данные по инфляции в Германии и США, а также индекс цен производителей и статистику по розничным продажам в Штатах.
По итогам четверга индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 316 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию продаж в российских акциях, чему способствует ухудшение ситуации на рынке энергоносителей и снижение спроса на риск на внешних площадках. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи может перейти к снижению и в рамках сегодняшней сессии протестировать отметку 3 300 пунктов сверху. При этом давление на наши акции может усилиться в случае ухода рынка ниже максимумов прошлого года, установленных в районе 3 287 пунктов, за счет срабатывания "стопов" по длинным позициям.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и евро прибавляют 0,2% и 0,4%, поднявшись до 90,8 и 99,3 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,62 рубля. Давление на национальную валюту оказывает ухудшение ситуации в ценах на нефть и отступление ближайшего фьючерс на нефть марки Brent в нижнюю половину диапазона 80 – 85 долларов за баррель. В сложившихся обстоятельствах, и учитываю пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, в ходе сессии рубль может продолжить снижение, в результате чего пара доллар/рубль сделает еще один шаг к середине коридора 90 – 95 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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