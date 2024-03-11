https://1prime.ru/20240311/846135790.html

В США сообщили плохие новости об F-16 для Украины

В США сообщили плохие новости об F-16 для Украины - 11.03.2024, ПРАЙМ

В США сообщили плохие новости об F-16 для Украины

Военным ВСУ летом удастся поднять в воздух только шесть истребителей F-16, пишет издание The New York Times. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T09:16+0300

2024-03-11T09:16+0300

2024-03-11T09:24+0300

спецоперация на украине

сша

россия

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f-16

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Военным ВСУ летом удастся поднять в воздух только шесть истребителей F-16, пишет издание The New York Times."К моменту возвращения пилотов на Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть", — сообщается материале.Кроме того, как добавили авторы статьи, лишь 12 украинских пилотов научатся пользоваться такими самолетами к лету текущего года, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.Ранее издание Politico писало, что истребители F-16 на Украине станут главной целью России, но благодаря этому они станут проблемой для ВСУ.Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Позднее сенатор Алексей Пушков отмечал, что применение ВСУ F-16 для нанесения ударов по российской территории приведет к прямому столкновению с НАТО.

https://1prime.ru/20240301/845759900.html

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сша, россия, украина, f-16