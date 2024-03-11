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В США сообщили плохие новости об F-16 для Украины - 11.03.2024, ПРАЙМ
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В США сообщили плохие новости об F-16 для Украины
В США сообщили плохие новости об F-16 для Украины - 11.03.2024, ПРАЙМ
В США сообщили плохие новости об F-16 для Украины
Военным ВСУ летом удастся поднять в воздух только шесть истребителей F-16, пишет издание The New York Times. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T09:16+0300
2024-03-11T09:24+0300
спецоперация на украине
сша
россия
украина
f-16
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Военным ВСУ летом удастся поднять в воздух только шесть истребителей F-16, пишет издание The New York Times."К моменту возвращения пилотов на Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть", — сообщается материале.Кроме того, как добавили авторы статьи, лишь 12 украинских пилотов научатся пользоваться такими самолетами к лету текущего года, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.Ранее издание Politico писало, что истребители F-16 на Украине станут главной целью России, но благодаря этому они станут проблемой для ВСУ.Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Позднее сенатор Алексей Пушков отмечал, что применение ВСУ F-16 для нанесения ударов по российской территории приведет к прямому столкновению с НАТО.
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сша, россия, украина, f-16
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, УКРАИНА, F-16
09:16 11.03.2024 (обновлено: 09:24 11.03.2024)
 
В США сообщили плохие новости об F-16 для Украины

NYT: летом ВСУ смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкИстребители F-16 во время авиапарада
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Военным ВСУ летом удастся поднять в воздух только шесть истребителей F-16, пишет издание The New York Times.
"К моменту возвращения пилотов на Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть", — сообщается материале.
Кроме того, как добавили авторы статьи, лишь 12 украинских пилотов научатся пользоваться такими самолетами к лету текущего года, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.
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Ранее издание Politico писало, что истребители F-16 на Украине станут главной целью России, но благодаря этому они станут проблемой для ВСУ.
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Позднее сенатор Алексей Пушков отмечал, что применение ВСУ F-16 для нанесения ударов по российской территории приведет к прямому столкновению с НАТО.
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯУКРАИНАF-16
 
 
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