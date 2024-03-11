https://1prime.ru/20240311/846136556.html

"Возмездие неотвратимо". В Крыму предупредили о последствиях агрессии НАТО

"Возмездие неотвратимо". В Крыму предупредили о последствиях агрессии НАТО - 11.03.2024, ПРАЙМ

"Возмездие неотвратимо". В Крыму предупредили о последствиях агрессии НАТО

В Крыму верят в неизбежное возмездие за прямую агрессию НАТО против России, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T09:36+0300

2024-03-11T09:36+0300

2024-03-11T10:11+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – ПРАЙМ. В Крыму верят в неизбежное возмездие за прямую агрессию НАТО против России, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о присутствии военных стран альянса на Украине."Признания Сикорского об участии военных ряда стран НАТО в боевых действиях против России с украинского плацдарма расцениваются крымчанами как явное доказательство прямой агрессии этих конкретных государств против России. Военнослужащие этих стран принимают участие в регулярном нанесении ударов по российской территории, гибнут наши граждане, включая детей, стариков, женщин. Верим, что возмездие неотвратимо", - рассказал политик РИА Новости.Как добавил Мурадов, эти признания демонтрируют то, что участники агрессивных действий уже пересекли все "красные линии".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможной отправке войск на Украину, за что впоследствии подвергся резкой критике. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.Позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что некоторые страны-члены НАТО уже направили своих солдат на Украину. Назвать конкретные государства, которые отправили свои войска, он отказался.

https://1prime.ru/20240310/846126130.html

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россия, крым, нато, украина