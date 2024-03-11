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Раскрыты особенности самого дешевого автомобиля Lada с АКПП
Раскрыты особенности самого дешевого автомобиля Lada с АКПП - 11.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыты особенности самого дешевого автомобиля Lada с АКПП
“АвтоВАЗ” объявил о начале продаж Lada Vesta с автоматической коробкой передач. В чем его особенности и сколько он будет стоить, рассказывает агентству “Прайм”... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T11:19+0300
2024-03-11T11:19+0300
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. “АвтоВАЗ” объявил о начале продаж Lada Vesta с автоматической коробкой передач. В чем его особенности и сколько он будет стоить, рассказывает агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Продажи Lada Vesta, оснащенных обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT)", стартуют с 11 марта. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов назвал эти авто самыми доступными моделями с "автоматом" в России.Однако речь идет все же не о классическом автомате, а вариаторе. Причем, китайского производства. Его особенность заключается в возможности постоянно сохранять обороты двигателя в диапазоне максимального крутящего момента, комментирует Васильев."С учетом того, что “АвтоВАЗ” так и не перешел на турбомоторы, это является хорошим решением. Оно позволяет компенсировать недостаток крутящего момента и мощности правильно подобранным передаточным числом трансмиссии", - сказал он.С точки зрения надежности, по мнению Васильева, проблем быть не должно. Ведь подобные вариаторы в массовом порядке ставятся на китайские авто с существенно большими моментными и мощностными характеристиками.Тем не менее автоэксперт не исключает проблем с адаптацией импортной и дорогой детали к реалиям российского автопрома.Цена на Lada Vesta с автоматом (седан в комплектации Comfort) начинается от 1 588 900 рублей, что “по современным меркам не много”. “Но если “АвтоВАЗ” не сможет долго удерживать такую цену, то у него появятся технологически более продвинутые китайские оппоненты, конкурировать с которыми будет уже сложно”, - отметил Васильев.
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эксклюзив, егор васильев, lada vesta, автоваз, авто
Эксклюзив, Егор Васильев, Lada Vesta, АвтоВАЗ, Авто
Раскрыты особенности самого дешевого автомобиля Lada с АКПП
Автоэксперт Васильев: на Lada Vesta ставят проверенный китайский вариатор
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. “АвтоВАЗ” объявил о начале продаж Lada Vesta с автоматической коробкой передач. В чем его особенности и сколько он будет стоить, рассказывает агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Продажи Lada Vesta, оснащенных обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT)", стартуют с 11 марта. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов назвал эти авто самыми доступными моделями с "автоматом" в России.
Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта
Однако речь идет все же не о классическом автомате, а вариаторе. Причем, китайского производства. Его особенность заключается в возможности постоянно сохранять обороты двигателя в диапазоне максимального крутящего момента, комментирует Васильев.
"С учетом того, что “АвтоВАЗ” так и не перешел на турбомоторы, это является хорошим решением. Оно позволяет компенсировать недостаток крутящего момента и мощности правильно подобранным передаточным числом трансмиссии", - сказал он.
С точки зрения надежности, по мнению Васильева, проблем быть не должно. Ведь подобные вариаторы в массовом порядке ставятся на китайские авто с существенно большими моментными и мощностными характеристиками.
Тем не менее автоэксперт не исключает проблем с адаптацией импортной и дорогой детали к реалиям российского автопрома.
Цена на Lada Vesta с автоматом (седан в комплектации Comfort) начинается от 1 588 900 рублей, что “по современным меркам не много”. “Но если “АвтоВАЗ” не сможет долго удерживать такую цену, то у него появятся технологически более продвинутые китайские оппоненты, конкурировать с которыми будет уже сложно”, - отметил Васильев.