https://1prime.ru/20240311/846146660.html

Раскрыты особенности самого дешевого автомобиля Lada с АКПП

Раскрыты особенности самого дешевого автомобиля Lada с АКПП - 11.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыты особенности самого дешевого автомобиля Lada с АКПП

“АвтоВАЗ” объявил о начале продаж Lada Vesta с автоматической коробкой передач. В чем его особенности и сколько он будет стоить, рассказывает агентству “Прайм”... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T11:19+0300

2024-03-11T11:19+0300

2024-03-11T11:19+0300

эксклюзив

егор васильев

lada vesta

автоваз

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84084/72/840847211_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8ae7f3e3354b489f90ca2e52d30c586.jpg

МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. “АвтоВАЗ” объявил о начале продаж Lada Vesta с автоматической коробкой передач. В чем его особенности и сколько он будет стоить, рассказывает агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Продажи Lada Vesta, оснащенных обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT)", стартуют с 11 марта. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов назвал эти авто самыми доступными моделями с "автоматом" в России.Однако речь идет все же не о классическом автомате, а вариаторе. Причем, китайского производства. Его особенность заключается в возможности постоянно сохранять обороты двигателя в диапазоне максимального крутящего момента, комментирует Васильев."С учетом того, что “АвтоВАЗ” так и не перешел на турбомоторы, это является хорошим решением. Оно позволяет компенсировать недостаток крутящего момента и мощности правильно подобранным передаточным числом трансмиссии", - сказал он.С точки зрения надежности, по мнению Васильева, проблем быть не должно. Ведь подобные вариаторы в массовом порядке ставятся на китайские авто с существенно большими моментными и мощностными характеристиками.Тем не менее автоэксперт не исключает проблем с адаптацией импортной и дорогой детали к реалиям российского автопрома.Цена на Lada Vesta с автоматом (седан в комплектации Comfort) начинается от 1 588 900 рублей, что “по современным меркам не много”. “Но если “АвтоВАЗ” не сможет долго удерживать такую цену, то у него появятся технологически более продвинутые китайские оппоненты, конкурировать с которыми будет уже сложно”, - отметил Васильев.

https://1prime.ru/20240307/846054615.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, егор васильев, lada vesta, автоваз, авто