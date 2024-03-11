Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Париж нагнетает напряженность попытками создать коалицию, заявил Песков - 11.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240311/846149282.html
Париж нагнетает напряженность попытками создать коалицию, заявил Песков
Париж нагнетает напряженность попытками создать коалицию, заявил Песков - 11.03.2024, ПРАЙМ
Париж нагнетает напряженность попытками создать коалицию, заявил Песков
Париж лишь нагнетает напряженность, пытаясь создать коалицию стран, готовых направить свои войска на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T12:27+0300
2024-03-11T12:27+0300
спецоперация на украине
россия
дмитрий песков
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/62/842326283_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_044f33ebb7f1fd78dadb66aad0ea7694.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Париж лишь нагнетает напряженность, пытаясь создать коалицию стран, готовых направить свои войска на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, в целом, расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некие контингенты, конечно, является ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности, это очень опасная линия, очень опасная, и, конечно, она потенциально может иметь очень нежелательные последствия", - сказал Песков журналистам.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможной отправке войск на Украину, за что впоследствии подвергся резкой критике. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.Впоследствии лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо отметил, что Франция идет не к военной экономике, направленной на увеличение военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед "внешней угрозой". По его словам, такие увеличения производства служат лишь для контроля общества и оправдания цензуры французских медиа.
https://1prime.ru/20240311/france-846137906.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/62/842326283_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8f44b12005957c8a656e22ad01d6379f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, франция
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ФРАНЦИЯ
12:27 11.03.2024
 
Париж нагнетает напряженность попытками создать коалицию, заявил Песков

Песков: попытки Парижа создать коалицию - нагнетание напряженности

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Париж лишь нагнетает напряженность, пытаясь создать коалицию стран, готовых направить свои войска на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, в целом, расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некие контингенты, конечно, является ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности, это очень опасная линия, очень опасная, и, конечно, она потенциально может иметь очень нежелательные последствия", - сказал Песков журналистам.
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
Власти Франции идут к "обществу войны", заявил Филиппо
10:15
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможной отправке войск на Украину, за что впоследствии подвергся резкой критике. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Впоследствии лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо отметил, что Франция идет не к военной экономике, направленной на увеличение военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед "внешней угрозой". По его словам, такие увеличения производства служат лишь для контроля общества и оправдания цензуры французских медиа.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯДмитрий ПесковФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала