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Париж нагнетает напряженность попытками создать коалицию, заявил Песков
Париж нагнетает напряженность попытками создать коалицию, заявил Песков - 11.03.2024, ПРАЙМ
Париж нагнетает напряженность попытками создать коалицию, заявил Песков
Париж лишь нагнетает напряженность, пытаясь создать коалицию стран, готовых направить свои войска на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T12:27+0300
2024-03-11T12:27+0300
2024-03-11T12:27+0300
спецоперация на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Париж лишь нагнетает напряженность, пытаясь создать коалицию стран, готовых направить свои войска на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, в целом, расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некие контингенты, конечно, является ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности, это очень опасная линия, очень опасная, и, конечно, она потенциально может иметь очень нежелательные последствия", - сказал Песков журналистам.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможной отправке войск на Украину, за что впоследствии подвергся резкой критике. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.Впоследствии лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо отметил, что Франция идет не к военной экономике, направленной на увеличение военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед "внешней угрозой". По его словам, такие увеличения производства служат лишь для контроля общества и оправдания цензуры французских медиа.
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россия, дмитрий песков, франция
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ФРАНЦИЯ
Париж нагнетает напряженность попытками создать коалицию, заявил Песков
Песков: попытки Парижа создать коалицию - нагнетание напряженности
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Париж лишь нагнетает напряженность, пытаясь создать коалицию стран, готовых направить свои войска на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, в целом, расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некие контингенты, конечно, является ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности, это очень опасная линия, очень опасная, и, конечно, она потенциально может иметь очень нежелательные последствия", - сказал Песков журналистам.
Власти Франции идут к "обществу войны", заявил Филиппо
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможной отправке войск на Украину, за что впоследствии подвергся резкой критике. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Впоследствии лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо отметил, что Франция идет не к военной экономике, направленной на увеличение военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед "внешней угрозой". По его словам, такие увеличения производства служат лишь для контроля общества и оправдания цензуры французских медиа.