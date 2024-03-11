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Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией
Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией - 11.03.2024, ПРАЙМ
Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией
Американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что все меры США против России только укрепили эту страну. Предприниматель Илон Маск в своей соцсети X согласился с... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T12:33+0300
2024-03-11T12:33+0300
спецоперация на украине
илон маск
сша
россия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что все меры США против России только укрепили эту страну. Предприниматель Илон Маск в своей соцсети X согласился с его словами.По мнению Сакса, президент США Джо Байден обещал многое в отношении России, но ничего не сбылось. В пример бизнесмен привел российскую армию, которая стала сильнее, получила передовое оружие, которое испытано на поле боя. В то же время, напомнил он, Вашингтон истощил собственные запасы вооружений, а также привел Украину к краху."Это правда", - написал Маск.
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илон маск, сша, россия
Спецоперация на Украине, Илон Маск, США, РОССИЯ
12:33 11.03.2024
 
Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией

Маск согласился, что действия США против России сделали ее только сильнее

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что все меры США против России только укрепили эту страну. Предприниматель Илон Маск в своей соцсети X согласился с его словами.
По мнению Сакса, президент США Джо Байден обещал многое в отношении России, но ничего не сбылось. В пример бизнесмен привел российскую армию, которая стала сильнее, получила передовое оружие, которое испытано на поле боя. В то же время, напомнил он, Вашингтон истощил собственные запасы вооружений, а также привел Украину к краху.
"Это правда", - написал Маск.
 
Спецоперация на УкраинеИлон МаскСШАРОССИЯ
 
 
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