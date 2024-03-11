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"Это немыслимо". Отчаянный шаг НАТО из-за краха ВСУ вызвал панику в США - 11.03.2024, ПРАЙМ
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"Это немыслимо". Отчаянный шаг НАТО из-за краха ВСУ вызвал панику в США
"Это немыслимо". Отчаянный шаг НАТО из-за краха ВСУ вызвал панику в США - 11.03.2024, ПРАЙМ
"Это немыслимо". Отчаянный шаг НАТО из-за краха ВСУ вызвал панику в США
Запад, если отправит войска на Украину, рискует вступить в столкновение с Россией, необходимо мирно урегулировать конфликт. Об этом сообщает обозреватель... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T12:41+0300
2024-03-11T12:41+0300
спецоперация на украине
украина
запад
помощь украине
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Запад, если отправит войска на Украину, рискует вступить в столкновение с Россией, необходимо мирно урегулировать конфликт. Об этом сообщает обозреватель журнала American Conservative Тед Снайдер.Как пишет журналист, западные страны столкнулись со страшной дилеммой."Удвоить свою помощь и отправить войска на Украину – это опасный вариант, который может привести к прямому столкновению с Россией и немыслимой войне. Но это не единственный путь. Запад может свернуть с военного пути, который не принес никому никакой выгоды, и, вместо этого, воспользоваться дипломатией", - отмечает Снайдер.По его словам, обсуждение западными государствами отправки своего контингента в зону СВО началось на фоне краха ВСУ на фронте. Однако никакое оружие или помощь не спасут украину от проигрыша, заключает обозреватель.
украина
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украина, запад, помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, помощь Украине
12:41 11.03.2024
 
"Это немыслимо". Отчаянный шаг НАТО из-за краха ВСУ вызвал панику в США

AC: Запад ожидает война с Россией в случае ввода войск НАТО на Украину

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Запад, если отправит войска на Украину, рискует вступить в столкновение с Россией, необходимо мирно урегулировать конфликт. Об этом сообщает обозреватель журнала American Conservative Тед Снайдер.
Как пишет журналист, западные страны столкнулись со страшной дилеммой.
"Удвоить свою помощь и отправить войска на Украину – это опасный вариант, который может привести к прямому столкновению с Россией и немыслимой войне. Но это не единственный путь. Запад может свернуть с военного пути, который не принес никому никакой выгоды, и, вместо этого, воспользоваться дипломатией", - отмечает Снайдер.
По его словам, обсуждение западными государствами отправки своего контингента в зону СВО началось на фоне краха ВСУ на фронте. Однако никакое оружие или помощь не спасут украину от проигрыша, заключает обозреватель.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДпомощь Украине
 
 
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